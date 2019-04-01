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12:47 (мск), источник: Ведомости

Рубль отыграл часть потерь после угрозы новых санкций США

На открытии торгов доллар подешевел на 31 копейку, а евро — на 26 копеек.

ЦБ: $ 64.7347   -0.07 € 72.7230   -0.17 ММВБ: $ 65.3600   -0.28 € 73.4825   -0.17
Источник: Максим Стулов / Ведомости

Рубль укрепляется на торгах Московской биржи в понедельник утром. На открытии торгов доллар подешевел на 31 коп. до 65,33 руб., евро — на 26 коп. до 73,4 руб. К 11.28 мск доллар и евро скорректировались до 65,35 и 73,49 руб. соответственно.

Индекс Мосбиржи на открытии торгов вырос на 0,19% до 2501,8 п., индекс РТС — на 0,22% до 1200,72 п. К 11.45 мск индекс Мосбиржи достиг уже 2511,19 п., индекс РТС — 1210,76 п.

В прошлую пятницу рубль потерял 70 коп. к доллару и 81 коп. — к евро. Российская валюта резко начала дешеветь, после того как в пятницу вечером агентство Bloomberg сообщило о подготовке новых антироссийских санкций США. Администрация Дональда Трампа рассматривает возможность введения новых санкций в отношении России в связи с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, писал Bloomberg со ссылкой на источники.

По словам собеседников агентства, проект новых санкций уже прошел согласование в госдепартаменте и министерстве финансов США и ожидает финального решения Белого дома. Один из источников агентства утверждал, что новые меры могут коснуться российских банков.
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Новых ограничительных мер пока все же не предложено, а санкции, о которых сообщили СМИ, были учтены в курсе рубля еще в прошлом году, отмечает ведущий аналитик «Открытие брокера» Андрей Кочетков. Эмоциональная реакция на новости прошла, и рубль вновь начал укрепляться в том числе благодаря высоким ценам на нефть, указывает он. Баррель Brent к 11.09 мск дорожал на 1,4% до $68,51.

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«Конечно, одобрение отдельных мер против России может вызвать новую волну распродаж, но пока сложно представить, что Вашингтон будет принимать меры, которые могут навредить американским компаниям», — добавляет Кочетков.

Инвесторы нервно отреагировали на сообщения в пятницу, но официальных заявлений о санкциях не последовало и на рынке началась естественная коррекция, согласен главный аналитик «БКС премьера» Антон Покатович. Рубль, как и другие валюты развивающихся стран, в начале дня поддерживала позитивная статистика о деловой активности в Китае, замечает он: официальный индекс менеджеров закупок (PMI) в обрабатывающей промышленности Китая в марте оказался больше ожиданий — 50,5 п., это максимум с сентября прошлого года (значение выше 50 пунктов означает рост деловой активности). Впрочем, значительного укрепления рубля на этой неделе Покатович не ждет: налоговый период, поддерживавший курс на прошлой неделе, закончился, кроме того, во II квартале постепенно начнет сокращаться профицит счета текущих операций и не исключены новые сообщения о санкциях, перечисляет он.

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