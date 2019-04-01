Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Как выглядит скорость света при съемке 10 триллионов кадров/с
Водитель поблагодарил инженеров Toyota после ДТП (фото)
Суррогатная бабушка: 55-летняя женщина родила собственную внучку
Лопез показала фото в бикини со съемок фильма о стриптизерше
Тысячи квартир в Москве оказались никому не нужны
В России увеличились социальные пенсии Правительство России увеличило размер социальных пенсий
Пореченков ответил на оскорбление Зеленского
Сын российского актера найден мертвым в Москве
Светлана Пермякова снялась в «Модном приговоре»
Лучшей российской актрисой признана 9-летняя Марта Козлова
Загитова приняла участие в фотосессии для японского журнала
Российский теннис оказался на грани кризиса
Жертвы красоты: что общего у Пугачевой, Началовой и Степаненко
В сети решили, что Юлия Меньшова заметно похудела
Лидирующий на выборах Зеленский озвучивает требования к Путину
Полиция не пустила Росгвардию на митинг Ингушетии
Тысячи квартир в Москве оказались никому не нужны
Названы главные причины отказа в ипотеке
Фоторепортажи
12Мир в розовом цвете
11Буйство красок: как в Индии встречают весну
15:40 (мск), источник: Forbes

Счётная палата выявила новую схему мошенничества при уплате НДС

Новая система обязательного электронного декларирования НДС, введенная в 2015 году, породила и новые мошеннической схемы для ухода от налога.

Источник: РИА "Новости"

Электронная система администрирования НДС, введенная в 2015 году, стала инструментом новой мошеннической схемы по уходу от налога, выявила в ходе проверки Счетная палата.

Благодаря системе АСК НДС (автоматизированная система контроля) собираемость налога в последние несколько лет выросла, признают в ведомстве. В среднем рост составил 13% в год, по итогам 2018 года сумма уплаченного НДС составила 3 761 млрд рублей.

Однако и в такой системе бизнес нашел способ уходить от налога. «Появилась новая схема — так называемый “массовый подписант”, когда один человек, имеющий ключ электронной подписи, подает налоговые декларации за нескольких налогоплательщиков», — сообщают в Счетной палате.

Сначала недобросовестный бизнес подает первичную декларацию, в которой заявлен и начислен НДС к уплате, за ней подается уточненная декларация, «которая обнуляет суммы налога, начисленные к уплате», объясняет суть схемы аудитор Счетной палаты Сергей Штогрин.

Налоговый орган, в силу особенностей автоматизированной системы, может сделать вывод, что налог уплачен, хотя на самом деле это не так. Описанная ведомством схема — это вариант обмана компьютерной программы, объясняет адвокат Forward Legal Григорий Нистратов. По его словам, недобросовестные плательщики используют недоработки программы, которые, во-первых, позволяют подать декларацию так, будто обязанность по предоставления налоговой отчетности таким плательщиком исполнена. «С другой стороны, бизнес использует недоработки и сбои системы, связанные с нумерациями корректировок (декларации) — плательщик манипулирует информацией, которая отражена в личном кабинете плательщика. В результате налоговый орган в автоматическом режиме будет видеть, что якобы задолженности по НДС нет», — поясняет Нистратов.

Новость
Доходы бюджета от роста НДС составят 800 млрд рублей

Однако описанный механизм не влияет на размер обязательств компаний, и налоговый орган рано или поздно в результате камеральных проверок выявит неуплату налога, считает партнер компании «НАФКО» Павел Иккерт. Применение таких схем может иметь негативные последствия для бизнеса в целом, предупреждают оба юриста. «Из-за этого любое изменение суммы, подлежащей уплате при подаче уточненных деклараций, может вызывать у ФНС подозрения, а это чревато запросом дополнительных сведений, обоснований и проверками», — резюмирует Иккерт.

Кроме того, ведомство выявило, что налоговые органы Москвы часто не штрафуют сотрудников компаний, ответственных за предоставление налоговых деклараций по НДС, когда они не сдают их вовремя. Счетная палата связывает это с небольшими суммами штрафов — смысла начислять их нет — и предлагает поднять этот вопрос в правительстве.

Заместитель руководителя ФНС Даниил Егоров сообщил в комментарии Счетной палате, что служба постарается исправить эту проблемы. «Мы отработаем ситуацию, создадим сквозной анализ», — сказал чиновник. Forbes ожидает ответа от Счетной палаты и ФНС.

Людмила Петухова

 11 тайн российского бизнеса, раскрытых Forbes
15 бизнесменов, изменивших представление о России. Рейтинг Forbes
В Кремле ответили Зеленскому о компенсациях за Донбасс и Крым
Уволенная из-за фото в купальнике учительница нашла работу
Что показали выборы на Украине и кто победит во втором туре
Синоптики рассказали о погоде в апреле
Американцы узнали о любви россиян к гематогену и ужаснулись
На Филиппа Киркорова поступила жалоба в ЕСПЧ
Как прошли президентские выборы на Украине (фото)
Спорт
Кононов и Семак: побеждать — и не краснеть Русский болельщик хочет красоты, только очки его не устраивают
Hi-Tech
Как выглядели роботы в старых фильмах Когда еще никто не видел Терминатора.
Авто
Водитель поблагодарил инженеров Toyota после ДТП (фото) Американец уверен, что в произошедшей аварии он остался цел и невредим во многом благодаря надежности своего авто
Кино
Лучшей российской актрисой признана 9-летняя Марта Козлова В Москве вручили престижные награды премии «Ника» деятелям кинематографа, а также назвали лучший фильм и лучших актеров
Недвижимость
Как выглядит квартира за полмиллиарда на Крестовском острове
В России могут массово обанкротиться застройщики
Назван размер дохода для комфортной выплаты ипотеки
В России нашли пенсионерку-миллиардера
Дети
«Главное, что ребенок жив»: коллеги обсуждают роды Савельевой Звезда впервые стала мамой в конце марта этого года
Леди
52-летняя Рената Литвинова показала «честное фото» без макияжа Честность Литвиновой оценили как и поклонники, так и звездные коллеги.
Все о ремонте
10 предметов интерьера, которые изменили мир дизайна
Основы безопасности: о чем мы забываем, оформляя интерьер
5 простых способов сэкономить тепло и электричество
Как из чердака сделать полноценную комнату
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь