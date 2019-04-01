Счётная палата выявила новую схему мошенничества при уплате НДС
Новая система обязательного электронного декларирования НДС, введенная в 2015 году, породила и новые мошеннической схемы для ухода от налога.
Новая система обязательного электронного декларирования НДС, введенная в 2015 году, породила и новые мошеннической схемы для ухода от налога.
Электронная система администрирования НДС, введенная в 2015 году, стала инструментом новой мошеннической схемы по уходу от налога, выявила в ходе проверки Счетная палата.
Благодаря системе АСК НДС (автоматизированная система контроля) собираемость налога в последние несколько лет выросла, признают в ведомстве. В среднем рост составил 13% в год, по итогам 2018 года сумма уплаченного НДС составила 3 761 млрд рублей.
Однако и в такой системе бизнес нашел способ уходить от налога. «Появилась новая схема — так называемый “массовый подписант”, когда один человек, имеющий ключ электронной подписи, подает налоговые декларации за нескольких налогоплательщиков», — сообщают в Счетной палате.
Налоговый орган, в силу особенностей автоматизированной системы, может сделать вывод, что налог уплачен, хотя на самом деле это не так. Описанная ведомством схема — это вариант обмана компьютерной программы, объясняет адвокат Forward Legal Григорий Нистратов. По его словам, недобросовестные плательщики используют недоработки программы, которые,
Однако описанный механизм не влияет на размер обязательств компаний, и налоговый орган рано или поздно в результате камеральных проверок выявит неуплату налога, считает партнер компании «НАФКО» Павел Иккерт. Применение таких схем может иметь негативные последствия для бизнеса в целом, предупреждают оба юриста. «Из-за этого любое изменение суммы, подлежащей уплате при подаче уточненных деклараций, может вызывать у ФНС подозрения, а это чревато запросом дополнительных сведений, обоснований и проверками», — резюмирует Иккерт.
Кроме того, ведомство выявило, что налоговые органы Москвы часто не штрафуют сотрудников компаний, ответственных за предоставление налоговых деклараций по НДС, когда они не сдают их вовремя. Счетная палата связывает это с небольшими суммами штрафов — смысла начислять их нет — и предлагает поднять этот вопрос в правительстве.
Заместитель руководителя ФНС Даниил Егоров сообщил в комментарии Счетной палате, что служба постарается исправить эту проблемы. «Мы отработаем ситуацию, создадим сквозной анализ», — сказал чиновник. Forbes ожидает ответа от Счетной палаты и ФНС.
Людмила Петухова