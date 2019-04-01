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15:19 (мск), источник: Lenta.Ru

Рогозин объяснил отсутствие у России метанового двигателя

Погашение долгов «Центра Хруничева» ограничивает возможности «Роскосмоса», в частности, по созданию перспективных ракетных двигателей, передает РИА Новости заявление генерального директора госкорпорации Дмитрия Рогозина.

Источник: РИА "Новости"

«Пока мы расплачивается по долгам, мы теряем бесценное время, которое можно было бы использовать на перспективные проекты. Такими перспективными проектами является создание метанового двигателя, водородная тематика», — сказал менеджер во время посещения «Центра Хруничева».

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По мнению главы «Роскосмоса», «метановый двигатель даст нам возможность многократного использования ракет-носителей». Создать такой силовой агрегат, уверен Рогозин, можно за «пару-тройку лет, но для этого нужны средства, которых пока нет», поскольку они вложены в программу финансового оздоровления «Центра Хруничева».

Ранее Рогозин заявил, что долговая нагрузка «Центра Хруничева», производящего ракеты «Протон-М» и семейства «Ангара», снижена до 84 миллиардов рублей. Предприятие является самым проблемным в «Роскосмосе».

Летом прошлого года генеральный директор «Энергомаша» Игорь Арбузов сообщил, что ракетные двигатели на метане перспективнее силовых агрегатов на керосине и США опережают Россию в создании таких установок. В апреле того же года глава научно-технического совета «Роскосмоса» Юрий Коптев отметил, что Россия единственная из космических держав не использует водород в качестве топлива в ракетных двигателях.

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Скоро США перестанут зависеть от России в космосе.

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