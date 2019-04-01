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15:48 (мск), источник: Ведомости

Saudi Aramco получила рекордную в мире прибыль

За 2018 год она заработала $111 млрд. Это больше, чем у Apple, Alphabet и ExxonMobile, вместе взятых.

Источник: Reuters

Крупнейшая в мире нефтяная компания — Saudi Aramco впервые раскрыла финансовые показатели в преддверии размещения долларовых облигаций. По итогам прошлого года чистая прибыль компании составила $111 млрд, при общей выручке $355,9 млрд, а EBITDA — $223,8 млрд. «Ведомости» ознакомились с проспектом эмиссии.

Прибыль Saudi Aramco превосходит суммарную прибыль Apple, Alphabet (материнская компания Google) и Exxon Mobil.

На данный момент, половину заработанной прибыли Saudi Aramco платит в виде налогов государству. За 2018 г. компания заплатила $101 млрд.

Выручка Saudi Aramco в 2018 г. выросла на 35% вслед за ростом стоимости нефти, говорится в проспекте. 56,4% выручки компания получила от продажи нефти, остальное — от газохимии и нефтепереработки. Совокупно добыча и разработка нефтегазовых проектов принесли компании 61% выручки, а переработка — 61%.

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Общая задолженность компании перед кредиторами $27 млрд (для сравнения общий долг «Роснефти» $56 млрд при чистой прибыли $9 млрд), а средства на счетах превышают $48 млрд.

Saudi Aramco раскрыла и структуру продаж. В прошлом году компания добывала по 10,3 млн барр. в день и продавала большую часть нефти в Азии — 5,2 млн барр. В Северную Америку компания направляла по 1 млн барр., а в Европу по 860 000 барр. в день.

С 2003 по 2018 г. Saudi Aramco существенно увеличила производство газа — с 92,7 млрд куб м в год до 155,03 млрд куб м., говорится в проспекте. Это треть производства «Газпрома». Компания продолжить наращивать производство газа в ближайшие несколько лет, чтобы удовлетворить растущий спрос в регионе, говорится в проспекте.

Виталий Петлевой

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