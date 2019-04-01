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19:30 (мск), источник: Коммерсантъ

«Газпром» меняет полкоманды

Финансист компании Андрей Круглов уходит в Минфин.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

«Газпром» продолжил резкую реформу системы управления компанией — наиболее радикальную за последние 20 лет. Кураторство над важнейшим направлением работы — формированием инвестпрограммы и закупочной деятельностью — получит повышенный до уровня зампреда правления Олег Аксютин. Экспортный блок, как и предполагалось, возглавит в ранге зампреда правления гендиректор «Газпром экспорта» Елена Бурмистрова. Андрей Круглов, курировавший финансы, покинет компанию в связи с переходом в Минфин, его сменщик в «Газпроме» пока не определен.

Правление «Газпрома», а также распределение полномочий и сфер влияния внутри компании претерпевают самые существенные изменения за последние 20 лет. Как говорится в сообщении компании, кураторство над формированием и контролем инвестпрограммы, а также программой закупок перейдет к Олегу Аксютину. Он будет повышен до уровня зампреда правления и сохранит также кураторство над стратегическим блоком корпорации. Одновременно вся программа капитального строительства и капитального ремонта будет сосредоточена в ООО «Газпром инвест» как едином заказчике. При этом начальник департамента капитального строительства и член правления компании Сергей Прозоров уходит из «Газпрома» в связи с выходом на пенсию. Такая перестановка означает, что Олег Аксютин получит ключевые полномочия при определении параметров инвестпрограммы и контроле за ее реализацией.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Весь производственный блок, в том числе электроэнергетику, будет курировать Виталий Маркелов — здесь в целом изменения незначительны.

Экспортный блок, как и предполагал «Ъ», отойдет Елене Бурмистровой — она получит должность зампреда правления и будет совмещать ее с руководством «Газпром экспортом», как это когда-то делал ее предшественник Александр Медведев. В то же время, руководство ключевой структурой «Газпрома» за рубежом — Gazprom Germania — перейдет к бывшему начальнику юридического департамента и члену правления Игорю Федорову, на позиции начальника департамента его сменит заместитель Сергей Кузнец.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Наконец, наиболее неожиданное изменение заключается в уходе из «Газпрома» ключевого члена команды Алексея Миллера — зампреда правления Андрея Круглова, который с 2002 года руководит финансами корпорации. По данным «Ъ», он перейдет в Минфин. Его сменщик в «Газпроме» пока не объявлен.

Юрий Барсуков

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