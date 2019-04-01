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16:58 (мск), источник: Коммерсантъ

Российские миллиардеры за три месяца стали богаче более чем на $20 млрд

Совокупное состояние богатейших россиян, по версии Bloomberg, за первый квартал 2019 года увеличилось на $20,5 млрд, следует из данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI). Всего в рейтинг 500 богатейших людей мира входит 23 россиянина.

Список пяти самых богатых россиян, по данным BBI:

1. Владимир Потанин, владелец «Интерроса» и гендиректор «Норникеля» (39-е место в рейтинге, состояние — $21 млрд, плюс $1,36 млрд);.

2. Владимир Лисин, владелец Universal Cargo Logistics Holding и НЛМК (40-е место в рейтинге, состояние — $20,3 млрд, плюс $2,44 млрд);.

3. Леонид Михельсон, основной акционер НОВАТЭКа и СИБУРа (42-е место в рейтинге, состояние — $20 млрд, плюс $575 млн);.

4. Вагит Алекперов, основной владелец и глава ЛУКОЙЛа (44-е место в рейтинге, состояние — $19,7 млрд, плюс $3,67 млрд);.

5. Алексей Мордашов, владелец «Северстали» (50-е место в рейтинге, состояние — $18,4 млрд, плюс $1 млрд).

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