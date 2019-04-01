Российские миллиардеры за три месяца стали богаче более чем на $20 млрд

Список пяти самых богатых россиян, по данным BBI:
1. Владимир Потанин, владелец «Интерроса» и гендиректор «Норникеля» (39-е место в рейтинге, состояние — $21 млрд, плюс $1,36 млрд);.
2. Владимир Лисин, владелец Universal Cargo Logistics Holding и НЛМК (40-е место в рейтинге, состояние — $20,3 млрд, плюс $2,44 млрд);.
3. Леонид Михельсон, основной акционер НОВАТЭКа и СИБУРа (42-е место в рейтинге, состояние — $20 млрд, плюс $575 млн);.
4. Вагит Алекперов, основной владелец и глава ЛУКОЙЛа (44-е место в рейтинге, состояние — $19,7 млрд, плюс $3,67 млрд);.
5. Алексей Мордашов, владелец «Северстали» (50-е место в рейтинге, состояние — $18,4 млрд, плюс $1 млрд).