Россия опередила США по поставкам СПГ в Европу и Азию
Россия опередила США по поставкам сжиженного природного газа на рынки Европы и Азии в 2018 году, говорится в отчете (.pdf) Международной группы импортеров СПГ (GIIGNL).
Россия опередила США по поставкам сжиженного природного газа на рынки Европы и Азии в 2018 году, говорится в отчете (.pdf) Международной группы импортеров СПГ (GIIGNL).
Так, за год Россия поставила в страны Европы 4,43 млн т СПГ, США — 2,7 млн т. Крупнейшим поставщиком сжиженного природного газа в Европу стали Катар (16,42 млн т), Алжир (9,29 млн т) и Нигерия (9,07 млн т).
В Азии импорт СПГ из России составил 12,86 млн т, из США — 10,73 млн. Крупнейшие поставщики на этом рынке — Австралия (66,54 млн т), Катар (56,78 млн т), Малайзия (24,66 млн т).
Напомним, в феврале сенаторы США Линдси Грэм и Роберт Менендес внесли законопроект о «драконовских» санкциях против России. Он предполагает среди прочего ограничения на проекты по добыче нефти в РФ и на проекты СПГ за пределами страны. Кремль неоднократно связывал попытки Вашингтона остановить строительство «Северного потока-2» с желанием США продвинуть свой «невыгодный Европе» СПГ и «недобросовестной конкуренцией».