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21:35 (мск), источник: BFM.ru

Минфин спрогнозировал долгосрочное ослабление рубля

В бюджетном прогнозе ведомства номинальное снижение рубля во многом обусловлено разницей в темпах роста цен в России и США.

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Источник: РИА "Новости"

Минфин РФ спрогнозировал ослабление национальной валюты до 75,2 рубля к доллару США через 17 лет. Правительство утвердило подготовленный ведомством бюджетный прогноз на период до 2036 года.

Согласно базовому сценарию, в 2019—2024 годах доллар будет стоить в среднем 65,1 рубля,
в 2025—2030 годах — 70,7 рубля, в 2030—2035 годах — 74,1 рубля.

В консервативном прогнозе, предусматривающем более медленный рост мировой экономики и, соответственно, более низкие цены на нефть, рубль в номинальном выражении будет слабее.

Курс доллара в 2019—2024 годах, согласно прогнозу, составит 67,9 рубля, в 2025—2030 годах — 71,5 рубля, а в 2030—2035 годах курс составит те же 74,1 рубля, что и в базовом сценарии.

В проекте долгосрочного прогноза, опубликованного Минфином осенью 2018 года, ожидалась схожая динамика. Речь шла о базовом сценарии, консервативный прогноз министерство тогда не представляло.

Министерство отмечает, что номинальное снижение рубля во многом будет обусловлено разницей в темпах роста цен в России и США. При этом реальный эффективный обменный курс рубля будет относительно стабильным.

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