Минфин спрогнозировал долгосрочное ослабление рубля
В бюджетном прогнозе ведомства номинальное снижение рубля во многом обусловлено разницей в темпах роста цен в России и США.
В бюджетном прогнозе ведомства номинальное снижение рубля во многом обусловлено разницей в темпах роста цен в России и США.
Минфин РФ спрогнозировал ослабление национальной валюты до 75,2 рубля к доллару США через 17 лет. Правительство утвердило подготовленный ведомством бюджетный прогноз на период до 2036 года.
Согласно базовому сценарию, в 2019—2024 годах доллар будет стоить в среднем 65,1 рубля,
в 2025—2030 годах — 70,7 рубля, в 2030—2035 годах — 74,1 рубля.
В консервативном прогнозе, предусматривающем более медленный рост мировой экономики и, соответственно, более низкие цены на нефть, рубль в номинальном выражении будет слабее.
В проекте долгосрочного прогноза, опубликованного Минфином осенью 2018 года, ожидалась схожая динамика. Речь шла о базовом сценарии, консервативный прогноз министерство тогда не представляло.
Министерство отмечает, что номинальное снижение рубля во многом будет обусловлено разницей в темпах роста цен в России и США. При этом реальный эффективный обменный курс рубля будет относительно стабильным.