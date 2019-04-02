Неналоговым платежам повышают статус
Минфин предложил вписать в НК новые главы.
Минфин предложил вписать в НК новые главы.
Минфин обнародовал для обсуждения законопроект о включении в Налоговый кодекс пяти новых глав — об экологическом налоге, утилизационном сборе, сборе с пользователей автодорог, налоге с операторов связи и о гостиничном сборе. Таким образом, ведомство реализует свое давнее обещание кодифицировать основные действующие неналоговые платежи — несмотря на возражения крупнейших предпринимательских объединений.
Сегодня на портале проектов нормативных правовых актов был опубликован законопроект Минфина о кодификации неналоговых платежей — для публичного обсуждения и его антикоррупционной экспертизы. Документ переносит в Налоговый кодекс (НК) действующее регулирование основных неналоговых платежей — пока без изменения ставок и правил уплаты.
Четыре платежа пополнят перечень федеральных налогов. Им будут посвящены новые главы НК:
Минфин готовил этот законопроект более года. В начале марта ведомство объявило, что документ предполагается внести в правительство в ближайшее время.
Бизнес, полагая, что такой шаг приведет к росту фискальной и административной нагрузки, на съезде РСПП 14 марта обратился к Владимиру Путину с просьбой не торопиться с включением «неналогов» в НК.
Пожелание «не спешить с этим вопросом» Владимир Путин перенаправил первому
Впрочем, восприятие предпринимателями инициатив Минфина меняется. В ноябре 2018 года ведомство дополнило законопроект главой о налоге на утилизацию товаров и упаковки. Это вызвало шквал негодования у бизнеса, у которого сейчас есть выбор — платить экологический сбор или самостоятельно собирать и утилизировать создаваемые отходы. Бизнес посчитал, что это предложение противоречит сути реформы управления отходами, отменяя возможность самостоятельной утилизации отходов компаниями.
В свою очередь, за самостоятельную реализацию ответственности бизнеса за отходы всегда выступало и Минприроды. Компании уже начали создавать отраслевые ассоциации для самостоятельного сбора и утилизации отходов и инвестировать в инфраструктуру, а признание их плательщиками сбора без исключений лишало такие инвестиции смысла, указывали представители ассоциаций.
Так, вычету подлежит масса отходов от использования товаров и упаковки, которая утилизируется компаниями. Сумма будет вычитаться из сбора на основании договора с региональным оператором или компанией и самих актов утилизации. «Мы поддерживаем перевод платежа в НК, но важно, что сохранилась возможность самостоятельной реализации ответственности производителями и импортерами, — говорит представитель ассоциации РАТЭК (объединяет Apple, Samsung, Sony и др.) Антон Гуськов.— Это помогает решить проблему с отходами, ведь изначальная цель — не налог, а возможность обеспечить утилизацию».
Кроме включения сборов в Налоговый кодекс Минфин предлагает «погрузить» в него в качестве госпошлины еще ряд платежей, которые сейчас взимаются за предоставление сведений из госреестров (госрегистров), таких, например, как внесение изменений, просмотр сведений и так далее. Против включения таких платежей в Налоговый кодекс бизнес не возражает.
Дарья Николаева, Анна Васильева.