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07:12 (мск), источник: Коммерсантъ

Неналоговым платежам повышают статус

Минфин предложил вписать в НК новые главы.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Минфин обнародовал для обсуждения законопроект о включении в Налоговый кодекс пяти новых глав — об экологическом налоге, утилизационном сборе, сборе с пользователей автодорог, налоге с операторов связи и о гостиничном сборе. Таким образом, ведомство реализует свое давнее обещание кодифицировать основные действующие неналоговые платежи — несмотря на возражения крупнейших предпринимательских объединений.

Сегодня на портале проектов нормативных правовых актов был опубликован законопроект Минфина о кодификации неналоговых платежей — для публичного обсуждения и его антикоррупционной экспертизы. Документ переносит в Налоговый кодекс (НК) действующее регулирование основных неналоговых платежей — пока без изменения ставок и правил уплаты.

Четыре платежа пополнят перечень федеральных налогов. Им будут посвящены новые главы НК:

  • «Экологический налог»
  • «Утилизационный сбор»
  • «Сбор за пользование автомобильными дорогами федерального значения»
  • «Налог на операторов сети связи общего пользования»
  • «Гостиничный сбор» появится в разделе кодекса о местных налогах.
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Минфин готовил этот законопроект более года. В начале марта ведомство объявило, что документ предполагается внести в правительство в ближайшее время.

Бизнес, полагая, что такой шаг приведет к росту фискальной и административной нагрузки, на съезде РСПП 14 марта обратился к Владимиру Путину с просьбой не торопиться с включением «неналогов» в НК.

Пожелание «не спешить с этим вопросом» Владимир Путин перенаправил первому вице-премьеру и главе Минфина Антону Силуанову. Тем не менее на коллегии Минфина 26 марта инициатива обсуждалась в качестве одного из ключевых направлений работы Минфина. Тогда же Дмитрий Медведев заверил собравшихся, что внесение неналоговых платежей в НК не приведет к увеличению фискальной нагрузки.

Бизнес надеется, что пожелание президента «не спешить» будет закреплено в его поручениях по итогам съезда РСПП (их все еще нет), и не считает вопрос о кодификации «неналогов» окончательно решенным.
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Согласно опросу Левада-центра, проведенному в начале февраля 2019 года, более 40% молодых россиян хотят переехать на ПМЖ в другую страну. Но те, кто решается осуществить свою мечту, зачастую не знают, как правильно организовать процесс переезда.

Впрочем, восприятие предпринимателями инициатив Минфина меняется. В ноябре 2018 года ведомство дополнило законопроект главой о налоге на утилизацию товаров и упаковки. Это вызвало шквал негодования у бизнеса, у которого сейчас есть выбор — платить экологический сбор или самостоятельно собирать и утилизировать создаваемые отходы. Бизнес посчитал, что это предложение противоречит сути реформы управления отходами, отменяя возможность самостоятельной утилизации отходов компаниями.

В свою очередь, за самостоятельную реализацию ответственности бизнеса за отходы всегда выступало и Минприроды. Компании уже начали создавать отраслевые ассоциации для самостоятельного сбора и утилизации отходов и инвестировать в инфраструктуру, а признание их плательщиками сбора без исключений лишало такие инвестиции смысла, указывали представители ассоциаций.

Новый драфт документа оставляет принцип самостоятельной утилизации компаниями отходов от использования товаров и упаковки в формате налоговых вычетов из суммы сбора.

Так, вычету подлежит масса отходов от использования товаров и упаковки, которая утилизируется компаниями. Сумма будет вычитаться из сбора на основании договора с региональным оператором или компанией и самих актов утилизации. «Мы поддерживаем перевод платежа в НК, но важно, что сохранилась возможность самостоятельной реализации ответственности производителями и импортерами, — говорит представитель ассоциации РАТЭК (объединяет Apple, Samsung, Sony и др.) Антон Гуськов.— Это помогает решить проблему с отходами, ведь изначальная цель — не налог, а возможность обеспечить утилизацию».

Кроме включения сборов в Налоговый кодекс Минфин предлагает «погрузить» в него в качестве госпошлины еще ряд платежей, которые сейчас взимаются за предоставление сведений из госреестров (госрегистров), таких, например, как внесение изменений, просмотр сведений и так далее. Против включения таких платежей в Налоговый кодекс бизнес не возражает.

Дарья Николаева, Анна Васильева.

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