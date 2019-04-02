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00:59 (мск), источник: Ведомости

Алексей Мордашов договорился о покупке гипермаркеты «Лента»

Крупнейшие акционеры сети гипермаркетов «Лента» — TPG Group и Европейский банк реконструкции и развития договорились продать свои доли компании Алексея Мордашова «Севергрупп». Об этом говорится в сообщении «Ленты» на Лондонской фондовой бирже.

TPG владеет 34,13% в «Ленте». Еще 7,4% у Европейского банка реконструкции и развития. В свободном обращении 57,22% на Лондонской бирже и в Москве. Сумма сделки составит $3,6 за одну расписку «Ленты». Таким образом, за оба пакета «Севергрупп» выплатит $728,9 млн. Соглашение было достигнуто 1 апреля, сказано в сообщении на бирже.

Сделку еще должна одобрить Федеральная антимонопольная служба, сказано в сообщении «Ленты».

Условие сделки — «Севергрупп» сделает предложение миноритарным акционерам ритейлера. Они смогут продать свои расписки на акции «Ленты» по цене $3,6 за штуку или акции — по $18 за бумагу.

Вся «Лента», таким образом, для сделки оценивается в примерно $1,75 млрд. Это предполагает премию около 8.11% к цене закрытия торгов 26 марта — даты, когда стало известно о готовящейся сделке.

На начало 2019 г. у «Ленты» было 244 одноименных гипермаркета и 135 супермаркетов общей торговой площадью 1,47 млн кв. м. Выручка «Ленты» за 2018 г. выросла на 13,2% до 413,6 млрд руб. Чистая прибыль снизилась на 11,1% и составила 11,8 млрд руб. Сеть — третий по выручке игрок на российском рынке продовольственной розницы после X5 Retail Group и «Магнита».

«Мы видим огромную ценность в бизнесе, который улучшает качество жизни людей, — приводятся в сообщении “Ленты” слова Мордашова. — И мы верим, что в ритейле как в отрасли есть огромный потенциал». «Лента», по его словам, известна своей эффективностью и высокими темпами роста.

«Севергрупп», как сказано в сообщении «Ленты», рассчитывает на то, что «Лента» сможет улучшить лидерские позиции в отрасли, в том числе, благодаря экспертизе «Севергрупп» в цифровом и IT-секторах.

О том, что владельцы «Ленты» ведут переговоры о сделке с «Севергрупп» стало известно около недели назад — об этом сообщили источники «Ведомостей», а затем подтвердил и ритейлер.

Мордашов — владелец и председатель совета директоров «Северстали». Российский Forbes в 2019 г. оценил его состояние в $20,5 млрд. По этому показателю Мордашов — четвертый богатейший предприниматель России. Среди других его активов — крупнейший онлайн-продавец продуктов питания в России «Утконосом», 24,9% туристической компании TUI.

Мордашов активно интересовался возможностями купить какую-либо крупную розничную сеть, говорили ранее «Ведомостям» инвестор в российские розничные компании и два знакомых Мордашова. По словам двух знакомых предпринимателя, Мордашов интересовался и компанией «Магнит», чей основной акционер Сергей Галицкий в начале 2018 г. продал почти весь свой пакет банку ВТБ.

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