Траты россиян на АЗС за год выросли до 715−720 рублей за один раз

Эксперты проанализировали траты россиян в марте по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
«Средний чек затрат на автозаправке (они могут включать не только оплату бензина, но и, например, траты на кофе или омывающую жидкость) составил 715−720 руб.», — говорится в исследовании. «В то же время число покупок за год уменьшилось на 3%», — отмечается в нем.
Крупнейшие автозаправочные сети России в прошлом году продали на треть больше кофе, чем в позапрошлом году. Продажи двигает общий спрос на горячий напиток, популярность которого продолжает расти не первый год, и более низкий средний чек по сравнению с традиционными кофейнями.