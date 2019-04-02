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07:42 (мск), источник: Коммерсантъ

Траты россиян на АЗС за год выросли до 715−720 рублей за один раз

Средний чек россиян за покупки на АЗС за год вырос на 11%, свидетельствуют данные исследования крупнейшего оператора фискальных данных «Платформа ОФД» (есть в распоряжении «РИА Новости»).

Источник: Reuters

Эксперты проанализировали траты россиян в марте по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«Средний чек затрат на автозаправке (они могут включать не только оплату бензина, но и, например, траты на кофе или омывающую жидкость) составил 715−720 руб.», — говорится в исследовании. «В то же время число покупок за год уменьшилось на 3%», — отмечается в нем.

Крупнейшие автозаправочные сети России в прошлом году продали на треть больше кофе, чем в позапрошлом году. Продажи двигает общий спрос на горячий напиток, популярность которого продолжает расти не первый год, и более низкий средний чек по сравнению с традиционными кофейнями.

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