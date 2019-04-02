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10:30 (мск), источник: Ведомости

Банки обяжут выпускать только бесконтактные карты

Международные платежные системы Visa и Mastercard обяжут российские банки​ выпускать только карты с возможностью бесконтактной оплаты, сообщает РБК.

Источник: AP 2019

Visa вводит новое требование с 13 апреля 2019 года, а Mastercard — с 12 апреля 2021 года, рассказали источники издания в банковской сфере. В Альфа-банке, Райффайзенбанке и банке «Русский стандарт» заявили, что знакомы с этими предписаниями. В пресс-службе Mastercard подтвердили, что с 2021 года все новые карты должны быть с технологией бесконтактной оплаты.

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В Райффайзенбанке, Промсвязьбанке и ВТБ на сегодняшний день выпускают только бесконтактные карты, отмечает РБК.

Почти все карты, выпущенные Совкомбанком в прошлом году, тоже были оснащены бесконтактной технологией. Доля эмиссий контактных карт Альфа-банка в 2018 году составила 15%.

При этом некоторые банки выпускают значительную часть контактных карт. Например, у Газпромбанка она составляет около 40%, а у «Ак Барса» — 55%.

Ранее «Ведомости» сообщали, что Visa потребовала, чтобы с апреля 2020 года все устанавливаемые или обновляемые банкоматы принимали бесконтактные карты и бесконтактные устройства.

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