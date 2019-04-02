Банки обяжут выпускать только бесконтактные карты
Международные платежные системы Visa и Mastercard обяжут российские банки выпускать только карты с возможностью бесконтактной оплаты, сообщает РБК.
Международные платежные системы Visa и Mastercard обяжут российские банки выпускать только карты с возможностью бесконтактной оплаты, сообщает РБК.
Visa вводит новое требование с 13 апреля 2019 года, а Mastercard — с 12 апреля 2021 года, рассказали источники издания в банковской сфере. В
В Райффайзенбанке, Промсвязьбанке и ВТБ на сегодняшний день выпускают только бесконтактные карты, отмечает РБК.
Почти все карты, выпущенные Совкомбанком в прошлом году, тоже были оснащены бесконтактной технологией. Доля эмиссий контактных карт
При этом некоторые банки выпускают значительную часть контактных карт. Например, у Газпромбанка она составляет около 40%, а у «Ак Барса» — 55%.
Ранее «Ведомости» сообщали, что Visa потребовала, чтобы с апреля 2020 года все устанавливаемые или обновляемые банкоматы принимали бесконтактные карты и бесконтактные устройства.