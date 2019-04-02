Названы самые высокооплачиваемые профессии
Сварщикам готовы платить больше, чем
Сварщикам готовы платить больше, чем
В учреждении составили рейтинг вакансий, ранжировав их по параметру заработной платы. Среди предложенных на рынке, лидерство держат
Специалист по операциям на межбанковском рынке и бурильщик шпуров могут рассчитывать на оклад от 95 тысяч рублей. В среднем на пять тысяч меньше предлагают
Отмечается, что спрос на эти вакансии превышает предложение, при этом многие популярные профессии до сих пор отсутствуют в общероссийском классификаторе занятий, как, например, «специалист по интеграции облачных приложений».
1 апреля сообщалось, что российского футболиста Георгия Мелкадзе не устроили финансовые условия нового контракта. Он счел недостаточной зарплату в 1,5 миллиона рублей в месяц и отказался подписывать договор. При этом Мелкадзе лишь трижды появился на поле в составе «Спартака» и результативными действиями не отметился.