Минфин разъяснил идею перевода ряда сборов в категорию налогов

«Никакие решения пока еще не приняты, идет проработка вопроса. Мы ждем конкретных предложений и замечаний со стороны бизнеса и общественных организаций, — пояснили в пресс-службе Минфина. — Ключевая цель этого — обеспечить прозрачные и предсказуемые условия ведения бизнеса и не допустить скрытого роста нагрузки на предпринимателей».
В любом случае, при переносе регулирования неналоговых платежей в Налоговый кодекс содержание платежей и их целевое назначение не должно измениться, подчеркнули в ведомстве. В свою очередь, глава Торгово-промышленной палаты Сергей Катырин сообщил, что бизнес обсудит предложенные изменения с первым вице-премьером — министром финансов Антоном Силуановым в среду, 3 апреля.
Предпринимательское сообщество выступало против перевода квазиналоговых платежей в Налоговый кодекс, так как опасалось, что за нарушение соответствующих положений им может грозить наказание вплоть до уголовной ответственности и закрытия счетов. По текущей версии законопроекта, опубликованного накануне, Минфин хочет внести в НК плату за негативное воздействие на окружающую среду, обязательные отчисления операторов сети связи общего пользования, плату в счет возмещения вреда, причиняемого федеральным трассам грузовиками с разрешенной массой свыше 12 тонн («Платон»), а также утилизационный, экологический и курортный сборы.