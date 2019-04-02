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16:31 (мск), источник: Lenta.Ru

Пожилых россиян сочли проблемой для бюджета страны

Старение населения России остается главным риском для расходов бюджета, несмотря на повышение пенсионного возраста. Об этом говорится в прогнозе министерства финансов до 2036 года, пишет газета «Ведомости».

Источник: Reuters

По подсчетам Минфина, в течение 17 лет число женщин моложе 55 лет и мужчин моложе 60-ти сократится на 2,7 миллиона человек, причем самое резкое сокращение произойдет в ближайшие пять лет. При этом число людей старшего возраста вырастет более чем на пять миллионов. В Минфине изучили меры, принятые другими странами для решения проблемы старения населения и связанных с этим проблем пенсионной системы.

Среди них ужесточение условий досрочного выхода на пенсию, поэтапное сокращение социальных выплат и льгот с ростом доходов их получателей и реформа здравоохранения.

В части реформы здравоохранения речь идет об ограничении условий предоставления бесплатной медицинской помощи — в рамках такой практики услуги массового здравоохранения софинансируются, бесплатным остается дорогостоящее лечение. В 2017 году президент России Владимир Путин уже предлагал поразмыслить над оказанием отдельных медицинских услуг с привлечением софинансирования.

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Однако, по мнению экспертов, варианты, рассмотренные правительством, сложно применить в условиях России. Директор Института соцполитики Высшей школы экономики Лилия Овчарова пояснила, что вместо ужесточения условий выхода на пенсию нужно прекратить предоставлять ее как бонус, например, при рождении детей или направлении врачей и учителей на работу в сельскую местность. Кроме того, по ее словам, ограничение бесплатных медицинских услуг противоречит Конституции, хотя госгарантии и превышают реальные ресурсы на здравоохранение. Она также прокомментировала идею постепенного сокращения льгот для тех, чей заработок растет — по словам Овчаровой, большинство пособий и без того не достаются бедным.

Проблема старения населения остается актуальной, несмотря на пенсионную реформу, в рамках которой с 2019 года возраст выхода на пенсию был повышен для мужчин до 65 лет, для женщин — до 60 лет. В Минэкономразвития ожидают, что за счет реформы трудоспособное население к 2024 году увеличится почти на два миллиона человек. Однако эта цифра ниже, чем ожидаемое сокращение числа занятых из-за старения, отметил замдиректора Центра трудовых отношений Высшей школы экономики Ростислав Капелюшников.

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