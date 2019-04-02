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14:46 (мск), источник: Интерфакс

ФАС предложила отменить комиссии при снятии денег в банкоматах

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU — Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предлагает для борьбы с «зарплатным рабством» отменить комиссии за снятие средств в банкоматах не своего банка. Об этом сообщил замглавы ФАС Андрей Кашеваров на заседании Межрегионального банковского совета при Совете федерации.

Источник: Reuters

«Как это ни парадоксально, при выборе банка для коллективных соглашений с трудовыми коллективами одним из критериев является широкая банкоматная сеть. С тем, чтобы дать возможность работодателям спокойно выбирать банк для обслуживания, мы предложили бы обнулить комиссии для снятия в банкоматах», — сказал Кашеваров.

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По его словам, отмена комиссий «никоим образом не ограничит рост безналичных платежей, по крайне мере, точно не замедлит», поскольку сейчас человек часто подходит к банкомату своего банка и снимает всю сумму. А если комиссии не будет, то психологически будет легче снимать не все деньги сразу, отметил замглавы ФАС.

«Если мы говорим о том, что комиссия — ноль, то эта практика используется в Великобритании. Но там проблема, связанная с сокращением банкоматной сети. Чтобы этого не произошло, нам нужно перераспределить так называемый interchange, банковскую комиссию, между самими банками», — сказал Кашеваров.

Как сообщалось, на прошлой неделе правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, который вводит в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) ответственность для работодателей, которые препятствуют гражданам переводить свою зарплату из одного банка в другой.

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