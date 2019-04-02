«Суверенному рунету» подбирают ключи шифрования
Насколько обоснованна инициатива законодателей.
Насколько обоснованна инициатива законодателей.
Депутаты предложили защитить рунет отечественным шифрованием. Такую меру содержат поправки ко второму чтению так называемого «законопроекта о суверенном интернете». Как сообщает издание РБК, в документе предлагается обязать все компании, которые передают информацию в отечественном сегменте Сети, подключить российские средства шифрования. Это касается, например, трафика в соцсетях,
Учитывая, что подавляющая часть рынка использует иностранные криптографические средства, массовый переход на отечественные инструменты представляется малореальным, отметил глава российского представительства компании Check Point Василий Дягилев: «Это реализуемо в рамках проектов по государственным информационным системам, то есть это межведомственные отношения,
Если же мы говорим о коммерческом сегменте интернета, о людях, которые пользуются всевозможными приложениями, то здесь, к сожалению, это практически нереализуемо
“Ведь сейчас очень многие программы, приложения, все, что вы используете на компьютере, тоже использует шифрование, и оно не является российским. Заставить производителей всего софта, программ и протоколов безопасности, которые существуют в мире, работать на российской криптографии практически невозможно. Поэтому здесь очень важно не перегнуть палку и
Интерес спецслужб и политиков к шифрованию понятен — некоторые из них считают, что раз криптографические инструменты иностранные, значит, там есть „закладки“. Но это неверная логика, считает технический директор компании Qrator Labs Артем Гавриченков: „По крайней мере, в текущей парадигме речь не идет о том, чтобы обязать всех использовать строго российскую криптографию. Все же говорится о том, чтобы дать возможность пользователям выбирать. Опасения заключаются в том, что, грубо говоря, если алгоритм разработан на территории США, то человек, системно занимающийся политикой, ожидает, что некие дефекты заложены в
Есть, безусловно, понимание того, что, например, Агентство национальной безопасности имеет большое желание такие закладки туда встраивать. Но на сегодняшний день в браузерах используются не те алгоритмы, которые предлагало американское ведомство. Все-таки люди, занимающиеся криптографией, к идее закладки таких дефектов в алгоритмах шифрования относятся совсем негативно. Это пистолет, который может стрелять в обе стороны.
Алгоритмы шифрования — часть инфраструктуры интернета, и раз Россия строит суверенный рунет, было бы неплохо иметь свои криптографические средства просто на всякий случай, отметил заместитель гендиректора компании „Анкад“ Сергей Панасенко: „Основная идея — сделать так, чтобы при
Думаю, это предложение находится в логике общей тенденции на импортозамещение.
„Кроме того, например, в Китае и Японии существуют собственные криптостандарты. Поскольку все зависит не от конкретных используемых алгоритмов, а от ключей, то, скажем так, хорошо зашифрованные данные вскрыть одинаково сложно, независимо от того, используются ли качественные импортные методы шифрования или отечественные криптостандарты. Вероятно, эта инициатива продолжает логику тех действий, которые привели к тому, что в России появилась платежная система ‘Мир’ как альтернатива другим, от которых пытались отключить часть российских банков“.
Как отмечает РБК, 90% рынка отечественного шифрования поделили две компании — „ИнфоТеКС“ и „Код безопасности“, которые могут стать главными бенефициарами поправок.
Сергей Гусев