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21:18 (мск), источник: Интерфакс

Рогозин сообщил об увольнении части ответственных за создание корабля «Федерация»

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU — Работа в ракетно-космической корпорации «Энергия» по ряду проектов в прошлом была организована плохо, в частности, по созданию нового многоразового корабля «Федерация», и это привело к нескольким увольнениям, заявил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

Источник: РИА "Новости"

«Работа была организована не должным образом. Впрочем, как и многие другие проекты РКК “Энергия”. В результате нерадивых товарищей пришлось уволить. Сейчас работа налажена. Надеюсь, в 2022 году выйдем на летные испытания», — написал Рогозин в твиттере.

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«Федерация» — многоразовый пилотируемый транспортный космический корабль нового поколения. Его разработку ведет ПАО «РКК “Энергия” им. С. П. Королева». Корабль предназначен для доставки людей и грузов на космические станции, находящиеся на околоземной орбите, он также является одним из ключевых элементов существующей концепции освоения Луны. Для его создания применяются технологии, порой не имеющие аналогов в мировой космонавтике.

В частности, возвращаемый аппарат корабля будет выполнен c использованием новейших композиционных материалов, предусмотрен многоразовый стыковочный агрегат. Современное бортовое электронное оборудование позволит более эффективно решать задачи сближения и стыковки, повысить безопасность экипажа на этапах выведения и спуска на Землю.

Численность экипажа «Федерации» составит до четырех человек. В режиме автономного полета корабль сможет находиться до 30 суток, при полете в составе орбитальной станции — до одного года. Общая масса корабля при полете к орбитальной станции будет равна 14,4 т (19 т при полете к Луне), масса возвращаемого аппарата — 9 т. Длина «Федерации» — 6,1 м.

Для выведения корабля на околоземную орбиту планируется использовать ракету-носитель среднего класса «Союз-5», получившую название «Иртыш», головным разработчиком которой также является РКК «Энергия». Отработочные беспилотные запуски корабля намечены на 2022−2023 годы. Пилотируемый полет и стыковка с МКС планируется в 2024 году, однако в дальнейшем он не будет использоваться для доставки экипажей на Международную космическую станцию.

Недавно Рогозин анонсировал новое название для корабля, которое пока отказывается раскрыть.

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