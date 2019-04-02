Рогозин сообщил об увольнении части ответственных за создание корабля «Федерация»
Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU — Работа в
Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU — Работа в
«Работа была организована не должным образом. Впрочем, как и многие другие проекты РКК “Энергия”. В результате нерадивых товарищей пришлось уволить. Сейчас работа налажена. Надеюсь, в 2022 году выйдем на летные испытания», — написал Рогозин в твиттере.
«Федерация» — многоразовый пилотируемый транспортный космический корабль нового поколения. Его разработку ведет ПАО «РКК “Энергия” им. С. П. Королева». Корабль предназначен для доставки людей и грузов на космические станции, находящиеся на околоземной орбите, он также является одним из ключевых элементов существующей концепции освоения Луны. Для его создания применяются технологии, порой не имеющие аналогов в мировой космонавтике.
В частности, возвращаемый аппарат корабля будет выполнен c использованием новейших композиционных материалов, предусмотрен многоразовый стыковочный агрегат. Современное бортовое электронное оборудование позволит более эффективно решать задачи сближения и стыковки, повысить безопасность экипажа на этапах выведения и спуска на Землю.
Численность экипажа «Федерации» составит до четырех человек. В режиме автономного полета корабль сможет находиться до 30 суток, при полете в составе орбитальной станции — до одного года. Общая масса корабля при полете к орбитальной станции будет равна 14,4 т (19 т при полете к Луне), масса возвращаемого аппарата — 9 т. Длина «Федерации» — 6,1 м.
Для выведения корабля на околоземную орбиту планируется использовать
Недавно Рогозин анонсировал новое название для корабля, которое пока отказывается раскрыть.