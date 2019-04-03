Росавиация приземлила подержанные самолеты
Им все чаще отказывают в праве на полеты.
Им все чаще отказывают в праве на полеты.
Как стало известно «Ъ» Росавиация ужесточила условия использования в России подержанных иностранных самолетов. За минувший месяц остановлены минимум три машины Azur Air и Nordwind. В ведомстве свои действия объясняют заботой о безопасности полетов, апеллируя к «истории с катастрофами Boeing 737 MAX». Но в Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) называют позицию регулятора нарушением Чикагской конвенции и просят Минтранс вмешаться. Юристы говорят о справедливости претензий участников рынка.
Глава АЭВТ Владимир Тасун написал письмо министру транспорта Евгению Дитриху, попросив его проконтролировать соблюдение Росавиацией «норм воздушного законодательства». В письме говорится, что регулятор применяет избыточные требования к перевозчикам по надзору за безопасностью полетов, результатом которых стали массовые случаи «неправомерного отказа» в сертификации самолетов.
По словам источников «Ъ», речь идет о самолетах, зарегистрированных на Бермудских островах: Росавиация приостанавливала эксплуатацию Boeing 777 компании Azur Air, затем допустив ее с ограничениями, а также двух самолетов Nordwind — Boeing 777, поступившего около месяца назад, и Airbus A330. Проблемы с сертификацией есть и у других перевозчиков, некоторые собираются передать полученные самолеты в сублизинг за рубеж. В Azur Air и Nordwind не ответили «Ъ».
Выявлено также несоответствие
«Свои действия Росавиация мотивирует тем, что заключенные соглашения не являются международными договорами, поэтому к судам предъявляются требования внутреннего законодательства вне зависимости от страны регистрации», — говорится в письме. Согласно федеральным авиационным правилам (ФАП), эксплуатант организует поддержание летной годности машин «в соответствии с требованиями государства регистрации».
В Росавиации ссылаются на нормы Воздушного кодекса, согласно которым произведенные за рубежом суда проходят сертификацию в соответствии с ФАП, «требование в отношении обязательной валидации типовой конструкции судна и изменений к ней закреплено на уровне федерального законодательства». «Достаточно вспомнить недавнюю историю с катастрофами Boeing 737 MAX 8. У ведомства нет новых подходов. Мы ведем целенаправленную систематическую работу, направленную на безопасность полетов», — утверждает регулятор.
Собеседники «Ъ» в отрасли полагают, что ужесточение требований Росавиации — попытка стимулировать авиакомпании регистрировать суда в российском реестре. В ведомстве заверили, что это не так.
Регулятор напомнил, что 95% самолетов в РФ зарегистрированы в Великобритании (Бермуды) и Ирландии, «которые являются членами НАТО». В Минтрансе не прокомментировали обращение АЭВТ, но добавили, что «президентом РФ дано указание, согласно которому Минтранс разработал и представил в правительство проект плана мероприятий, обеспечивающих повышение конкурентоспособности условий регистрации воздушных судов в РФ».
Партнер юридической компании НАФКО Ирина Мостовая утверждает, что, в соответствии со ст. 33 Чикагской конвенции, удостоверения о годности судна к полетам и свидетельства
Герман Костринский