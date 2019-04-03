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11:07 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Росавиация приземлила подержанные самолеты

Им все чаще отказывают в праве на полеты.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Как стало известно «Ъ» Росавиация ужесточила условия использования в России подержанных иностранных самолетов. За минувший месяц остановлены минимум три машины Azur Air и Nordwind. В ведомстве свои действия объясняют заботой о безопасности полетов, апеллируя к «истории с катастрофами Boeing 737 MAX». Но в Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) называют позицию регулятора нарушением Чикагской конвенции и просят Минтранс вмешаться. Юристы говорят о справедливости претензий участников рынка.

Глава АЭВТ Владимир Тасун написал письмо министру транспорта Евгению Дитриху, попросив его проконтролировать соблюдение Росавиацией «норм воздушного законодательства». В письме говорится, что регулятор применяет избыточные требования к перевозчикам по надзору за безопасностью полетов, результатом которых стали массовые случаи «неправомерного отказа» в сертификации самолетов.

По словам источников «Ъ», речь идет о самолетах, зарегистрированных на Бермудских островах: Росавиация приостанавливала эксплуатацию Boeing 777 компании Azur Air, затем допустив ее с ограничениями, а также двух самолетов Nordwind — Boeing 777, поступившего около месяца назад, и Airbus A330. Проблемы с сертификацией есть и у других перевозчиков, некоторые собираются передать полученные самолеты в сублизинг за рубеж. В Azur Air и Nordwind не ответили «Ъ».

В Росавиации подтвердили приостановку эксплуатации Boeing 777 Azur Air: «Причиной послужили несоответствия конструкции судна типовой конструкции, сертифицированной в РФ, связанные с изменением компоновки салона для увеличения вместимости в ущерб комфортабельности перевозок».

Выявлено также несоответствие аварийно-спасательного оборудования стандартам безопасности производителя. В АЭВТ считают действия регулятора нарушением международных соглашений РФ, заключенных на основании ст. 83 bis Чикагской конвенции: по ним за поддержание летной годности отвечают власти страны регистрации, в данном случае — Бермудских островов.

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«Свои действия Росавиация мотивирует тем, что заключенные соглашения не являются международными договорами, поэтому к судам предъявляются требования внутреннего законодательства вне зависимости от страны регистрации», — говорится в письме. Согласно федеральным авиационным правилам (ФАП), эксплуатант организует поддержание летной годности машин «в соответствии с требованиями государства регистрации».

В Росавиации ссылаются на нормы Воздушного кодекса, согласно которым произведенные за рубежом суда проходят сертификацию в соответствии с ФАП, «требование в отношении обязательной валидации типовой конструкции судна и изменений к ней закреплено на уровне федерального законодательства». «Достаточно вспомнить недавнюю историю с катастрофами Boeing 737 MAX 8. У ведомства нет новых подходов. Мы ведем целенаправленную систематическую работу, направленную на безопасность полетов», — утверждает регулятор.

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Собеседники «Ъ» в отрасли полагают, что ужесточение требований Росавиации — попытка стимулировать авиакомпании регистрировать суда в российском реестре. В ведомстве заверили, что это не так.

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Регулятор напомнил, что 95% самолетов в РФ зарегистрированы в Великобритании (Бермуды) и Ирландии, «которые являются членами НАТО». В Минтрансе не прокомментировали обращение АЭВТ, но добавили, что «президентом РФ дано указание, согласно которому Минтранс разработал и представил в правительство проект плана мероприятий, обеспечивающих повышение конкурентоспособности условий регистрации воздушных судов в РФ».

Партнер юридической компании НАФКО Ирина Мостовая утверждает, что, в соответствии со ст. 33 Чикагской конвенции, удостоверения о годности судна к полетам и свидетельства стран-участниц, в которых зарегистрировано судно, признаются действительными в других странах-участницах при условии соответствия минимальным стандартам конвенции. Россия признает конвенцию, что закреплено и в ФАП. «Решения регулятора не могут противоречить федеральному законодательству и международным соглашениям РФ, — говорит юрист.— Перевозчики имеют основания для обращения как в Минтранс, так и в ИКАО».

Герман Костринский

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