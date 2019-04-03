Технологические сети обойдутся без «суверенного рунета»
В «Газпроме» обсудили поправки к законопроекту.
В «Газпроме» обсудили поправки к законопроекту.
Законопроект о «суверенном рунете» не должен распространяться на предприятия, владеющие технологическими сетями, иначе это грозит рисками чрезвычайных ситуаций, считают в «Газпроме». Внедрение на таких сетях оборудования Роскомнадзора чревато сбоями и может потребовать дополнительных расходов компаний, соглашаются эксперты.
Требования законопроекта о «суверенном рунете» угрожают работе технологических сетей предприятий и могут привести к возникновению чрезвычайных ситуаций на объектах
Законопроектом о «суверенном рунете» назвали поправки к законам «О связи» и «Об информации», которые были одобрены Госдумой в первом чтении 12 февраля. Проект должен обеспечить работоспособность рунета в условиях хакерских атак и невозможности подключения к зарубежным серверам. В случае возникновения таких угроз собственники или владельцы технологических сетей связи должны будут выполнять указания Роскомнадзора в рамках централизованного управления сетью связи, говорится в поправках. В соответствии с одной из версий законопроекта, подготовленного ко второму чтению, с которыми ознакомился «Ъ», он может вступить в силу через полгода с момента официальной публикации за исключением требования об использовании национальной системы доменных имен — оно может вступить в силу с 1 января 2021 года. Председатель комитета Госдумы по информполитике Леонид Левин сообщил «Ъ», что эта версия проекта не является актуальной.
Кроме того, за полгода компании отрасли связи не успеют полностью подготовиться к реализации требований законопроекта, считает эксперт.
У компаний транспортной сферы или ТЭКа есть потребность в организации сети связи для управления и мониторинга различных устройств, поясняет руководитель Content Review Сергей Половников. По его словам, в случае с РЖД это могут быть, например, датчики GPS и ГЛОНАСС, а в ТЭКе — датчики температур и давления. С этих устройств поступает «критическая конфиденциальная информация» о производственной инфраструктуре компании, которая передается по закрытым системам связи и не покидает
Юлия Тишина, Юрий Барсуков