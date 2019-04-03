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09:04 (мск), источник: Ведомости

Минпромторг предложил производить все необходимые лекарства в России

Минимальный набор всех необходимых лекарств должен производиться в России.

Источник: Reuters

Их производство должно находиться на территории России. Необходимо сформировать стратегические запасы препаратов на случай военного конфликта или техногенной катастрофы. Такие положения содержатся в проекте проект стратегии развития фармацевтической промышленности России на период до 2030 г., сообщает РБК.

Перечень таких лекарств пока определен. Издание отмечает, что в первую очередь в него попадут жизненно необходимые и важнейшие препараты, а также препараты и технологии, применяемые в случае военных действий.

К ним относятся противомикробные средства для системного применения, анальгетики, нейролептики, плазмозаменяющие и асептические растворы, радиопротекторы и антидоты, препараты лечения пораженных ионизирующим излучением, боевыми отравляющими веществами.

Этот вопросы будет вынесен на совещание у первого заместителя министра Сергея Цыба в апреле. Целевой сценарий проекта предполагает господдержку фармацевтической отрасли России и усиление экспорта российских лекарственных средств зарубеж. Их механизмы также сейчас обсуждаются в правительстве. В целевом сценарии Минпромторга нарастить объем экспорта лекарств с 30 млрд руб. в 2019 г. до 119,8 млрд руб. к 2030 г. (или до 51,6 млрд руб. при инерционном сценарии развития отрасли).

Крупным заказчиком российских лекарственных средств может стать Венесуэла. Как заявил действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро национальному информагентству AVN, речь идет о нескольких тоннах лекарств и фармацевтических ингредиентов из России для поддержки венесуэльского фармацевтического сектора. По словам Мадуро, у него большие планы по восстановлению фармацевтической отрасли страны.

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