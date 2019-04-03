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09:55 (мск), источник: Интерфакс

Приставы Иркутска подтвердили остановку строительства завода на Байкале

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU — Судебные приставы Иркутска проконтролировали исполнение решения арбитражного суда о приостановке строительства завода по производству питьевой воды ООО’АкваСиб" с китайским капиталом в поселке Култук на берегу озера Байкал, сообщила в среду пресс-служба управления ФССП по региону.

«ООО “АкваСиб” предоставил судебным приставам документы, которые подтверждают, что подрядные организации, непосредственно осуществляющие возведение здания завода и иных построек, уведомлены о приостановлении строительства. На данный момент строительство не ведется, о чем составлен соответствующий акт», — сказано в пресс-релизе.

В сообщении отмечается, что запрет наложен не только на строительство объектов завода на участке общей площадью 16 тыс. 974 кв. метров, но и на заключение любых сделок по распоряжению этим участком.

Ранее сообщалось, что Арбитражный суд Иркутской области запретил ООО «АкваСиб» продолжать строительство завода по розливу бутилированной воды в поселке Култук. Решение принято в рамках обеспечительных мер по иску Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры к администрации Култукского поселения и «АкваСибу». Иск касается признания недействительным договора аренды земельного участка на берегу Байкала, заключенного между муниципалитетом и компанией. В качестве третьей стороны к делу привлекается Управление ФАС по Иркутской области.

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Сообщалось также, что 27 марта Кировский районный суд Иркутска по иску природоохранной прокуратуры признал незаконным положительное заключение государственной экологической экспертизы на строительство завода ООО «АкваСиб». По мнению надзорного ведомства, при подготовке документов, в частности — оценки воздействия на окружающую среду, эксперты не учли, что рядом с будущим заводом обитают 40 уникальных представителей флоры и фауны. Претензии прокуратуры также были связаны с близким к кромке воды размещением завода, а также с правильностью проведения общественных слушаний по проекту.

По данным ООО «АкваСиб», первую очередь завода по розливу воды в Култуке планировали ввести в строй в конце 2019 года, а в следующие два года — вывести его на проектную мощность. К 2022 году объем производства предполагалось довести до 154,8 тыс. кубометров воды в год. Общий объем инвестиций в строительство завода должен был составить 1,5 млрд рублей.

По данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», основным собственником ООО «АкваСиб» является Дацинская водная компания с ограниченной ответственностью «Озеро Байкал», зарегистрированная в провинции Хэйлунцзян (Китай). ООО «АкваСиб» зарегистрировано в Иркутске в августе 2012 года.

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