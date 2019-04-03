В Центробанке рассказали о плюсах санкций для экономики
Санкции позволили российской экономике «консолидироваться», считает первый зампред ЦБ Сергей Швецов.
Санкции позволили российской экономике «консолидироваться», считает первый зампред ЦБ Сергей Швецов.
Первый зампред ЦБ Сергей Швецов, выступая на Биржевом форуме в Москве, заявил, что санкции позитивно сказались на российской экономики, за что им даже можно сказать «спасибо».
Мы живём в интересное время. Гром не грянет, мужик не перекрестится. Точно совершенно санкции внесли позитивный вклад в развитие нашей экономики, как ни странно. В этом смысле можно даже «спасибо» сказать.
По словам Швецова,
«Долговая нагрузка, соотношение внутреннего и внешнего долга, госдолга к ВВП, соотношение резервов и совокупного долга и импорта. Все макроэкономические показатели выглядят очень хорошо, и это формирует определенный элемент доверия. Хотя, конечно, перспектива санкций формирует элемент недоверия и непредсказуемости», — объяснил свою позицию зампред ЦБ.
Людмила Петухова