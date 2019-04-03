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12:23 (мск), источник: Forbes

В Центробанке рассказали о плюсах санкций для экономики

Санкции позволили российской экономике «консолидироваться», считает первый зампред ЦБ Сергей Швецов.

Источник: AP 2019

Первый зампред ЦБ Сергей Швецов, выступая на Биржевом форуме в Москве, заявил, что санкции позитивно сказались на российской экономики, за что им даже можно сказать «спасибо».

Мы живём в интересное время. Гром не грянет, мужик не перекрестится. Точно совершенно санкции внесли позитивный вклад в развитие нашей экономики, как ни странно. В этом смысле можно даже «спасибо» сказать.
Сергей Швецов,
первый зампред ЦБ

По словам Швецова, из-за санкций российская экономика консолидировалась, благодаря чему Россия выглядит с макроэкономической точки зрения намного лучше многих других стран.

«Долговая нагрузка, соотношение внутреннего и внешнего долга, госдолга к ВВП, соотношение резервов и совокупного долга и импорта. Все макроэкономические показатели выглядят очень хорошо, и это формирует определенный элемент доверия. Хотя, конечно, перспектива санкций формирует элемент недоверия и непредсказуемости», — объяснил свою позицию зампред ЦБ.

Людмила Петухова

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