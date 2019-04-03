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11:52 (мск), источник: Lenta.Ru

Россия нанесет ответный удар в торговом споре с Европой

Россия готовится ввести пошлины на некоторые товары из Евросоюза в ответ на ограничения на поставку российских металлов, говорится в сообщении на сайте Всемирной торговой организации (ВТО).

Источник: Reuters

Уточняется, что Москва подала официальное уведомление. В пресс-службе Минэкономразвития «Интерфаксу» пояснили, что такие действия полностью соответствуют правилам ВТО, согласно которым члены организации имеют право на встречные меры, если действия другой страны нанесли им ущерб.

В данном случае такими действиями стали антидемпинговые 25-процентные пошлины на 26 видов стали, введенные со 2 февраля Евросоюзом. Под их действие попадает продукция всех стран. Причиной стало прошлогоднее введение аналогичных пошлин США в рамках глобальной торговой войны.

Брюссель опасается, что производители под действием американских пошлин начнут поставлять свою продукцию на европейский рынок, создавая тем самым конкуренцию местным игрокам.

В марте сообщалось, что Москва подала в ВТО заявку на учреждение специального органа, который разрешил бы другой спор вокруг пошлин — введенных Брюсселем в отношении металлургической продукции из России и Китая.

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