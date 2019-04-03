ЦБ готов освободить россиян от «зарплатного рабства»
Регулятор предлагает начислять зарплаты через свою Систему быстрых платежей.
Регулятор предлагает начислять зарплаты через свою Систему быстрых платежей.
Центробанк хочет проработать с банками вопрос, нужно ли в Системе быстрых платежей (СБП) делать функцию переводов от юрлица физлицу, рассказала первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова на съезде Ассоциации российских банков.
СБП, оператор которой — сам Центробанк, заработала в феврале, она позволяет переводить деньги между физлицами по номеру телефона, даже если их счета открыты в разных банках. Сейчас в системе 12 участников.
Функция переводов от юрлица физлицу направлена на борьбу с так называемым «зарплатным рабством».
Это как раз к теме волшебного единого зарплатного реестра, которая в прессе много обсуждалась. Создание единого зарплатного реестра
где-тов одном месте — это абсолютно неумная идея и она убивает, в том числе, бизнес для банков.
Но дать возможность физлицу вне зависимости от того, где он работает, получать зарплату в банк, который он хочет, это абсолютно правильно и справедливо, подчеркнула она.
(СБП может зачислять деньги по номеру телефона на счет, который физлицо установило по умолчанию. — «Ведомости»). Таким образом, работодатель не сможет влиять, на какой счет будут приходить деньги, поскольку по номеру телефона банк через СБП зачислит деньги на счет, который физлицо само определило для себя как основной, заключает Скоробогатова.
Закону разрешает работникам самим определяют, в какой перечислять им зарплату. «То, что наши работодатели не всегда это соблюдают, это вопрос неисполнения закона. Мы же хотим закон подкрепить технический возможностью», — объяснила Скоробогатова.
Проблему «зарплатного рабства» россиян в январе подняли в Госдуме
Идею единого реестра раскритиковала председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, однако она признала, что проблема «зарплатного рабства» не является надуманной.