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15:18 (мск), источник: Ведомости

ЦБ готов освободить россиян от «зарплатного рабства»

Регулятор предлагает начислять зарплаты через свою Систему быстрых платежей.

Источник: AP 2019

Центробанк хочет проработать с банками вопрос, нужно ли в Системе быстрых платежей (СБП) делать функцию переводов от юрлица физлицу, рассказала первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова на съезде Ассоциации российских банков.

СБП, оператор которой — сам Центробанк, заработала в феврале, она позволяет переводить деньги между физлицами по номеру телефона, даже если их счета открыты в разных банках. Сейчас в системе 12 участников.

Функция переводов от юрлица физлицу направлена на борьбу с так называемым «зарплатным рабством».

Это как раз к теме волшебного единого зарплатного реестра, которая в прессе много обсуждалась. Создание единого зарплатного реестра где-то в одном месте — это абсолютно неумная идея и она убивает, в том числе, бизнес для банков.
Ольга Скоробогатова
первый зампред ЦБ

Но дать возможность физлицу вне зависимости от того, где он работает, получать зарплату в банк, который он хочет, это абсолютно правильно и справедливо, подчеркнула она.

Реализация может быть такой, предложила зампред ЦБ: работодатель направляет зарплатный реестр в свой банк. В этом реестре он вместо номера счета указывает номер мобильного телефона работника.

(СБП может зачислять деньги по номеру телефона на счет, который физлицо установило по умолчанию. — «Ведомости»). Таким образом, работодатель не сможет влиять, на какой счет будут приходить деньги, поскольку по номеру телефона банк через СБП зачислит деньги на счет, который физлицо само определило для себя как основной, заключает Скоробогатова.

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Закону разрешает работникам самим определяют, в какой перечислять им зарплату. «То, что наши работодатели не всегда это соблюдают, это вопрос неисполнения закона. Мы же хотим закон подкрепить технический возможностью», — объяснила Скоробогатова.

Проблему «зарплатного рабства» россиян в январе подняли в Госдуме Альфа-банк, «Тинькофф банк», Совкомбанк и предложили решение — единую систему перечисления зарплаты, основанную на централизованном зарплатном реестре. С его помощью работник мог бы указывать банк, в который хотел бы получать зарплату, что избавит его от необходимости подавать заявление в бухгалтерию компании, считают банкиры. С 2014 г. работник может сам выбрать банк, на счет в котором хочет получать зарплату. Но компании зачастую давят на сотрудников и заставляют их соглашаться на получение зарплаты в том банке, с которым они заключили договор на расчетное обслуживание, жаловались банки.

Идею единого реестра раскритиковала председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, однако она признала, что проблема «зарплатного рабства» не является надуманной.

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