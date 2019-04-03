Путин приехал на завод Mercedes-Benz в Подмосковье на российском Aurus

Глава государства приехал на завод на отечественном автомобиле Aurus проекта «Кортеж», который он использует уже почти год. Ранее он перемещался на Mercedes.
Немецкий автоконцерн Daimler в июне 2017 года начал строительство своего первого в России завода по производству легковых автомобилей Mercedes. Строительство началось в соответствии со специальным инвестконтрактом (СПИК), подписанным в феврале того же года. CПИК гарантирует неизменность налоговой нагрузки на весь период действия контракта, действует положение о «неухудшении условий», что обеспечивает стабильность ведения бизнеса.
Проектная мощность завода — 25 тысяч автомобилей в год. Число рабочих мест при полной загрузке предприятия превысит 1 тысячу человек, к концу марта число сотрудников составило уже более 500 человек. Около 30% персонала — жители близлежащих населенных пунктов.
В 2019 году новый завод должен начать локальное производство седана Е-класса, постепенно будет налажено производство внедорожников GLE, GLC и GLS. В целом концерн инвестирует в производственную площадку около 16 миллиардов рублей (свыше 250 миллионов евро).