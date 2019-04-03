Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Российский вертолет «притворился» самолетом (видео)
Горящие Hyundai и Kia: все оказалось очень серьезно
Супруг Ксении Бородиной сделал «маникюр» 3-летней дочке
Как изменились звезды «Моей прекрасной няни» за 15 лет
Тысячи квартир в Москве оказались никому не нужны
Почему бар называют «баром»?И чем он отличается от паба с таверной
Ополченцы в Донбассе уничтожили «Ведьму»
Тимошенко сказала, кого поддержит во втором туре
30-летняя возлюбленная Петросяна появится в «Модном приговоре»
Отец Кристины Асмус отметил 60-летие на концерте Comedy Club
Макгрегор оскорбил жену Нурмагомедова
Бразилец покинул «Спартак» и обрадовался
Власти отреагировали на новость об оскорблении Путина
В ВУЗе РФ произошел взрыв: число пострадавших
Земле грозит катастрофа. Пострадают Россия, США и Канада
Вертолет будущего попал на камеру
Тысячи квартир в Москве оказались никому не нужны
Названы главные причины отказа в ипотеке
Фоторепортажи
24Дмитрий Медведев посетил офис Mail.Ru
11Буйство красок: как в Индии встречают весну
17:15 (мск), источник: Коммерсантъ

Reuters: нефтяники подтвердили обязательства по сдерживанию цен на топливо в РФ

Российские нефтяные компании подтвердили свои обязательства по сдерживанию цен на топливо, сообщил Reuters со ссылкой на источники. Собеседники агентства в нефтекомпаниях отметили, что до сих пор нет ясности относительно изменений требования дополнительного объема поставок топлива, а также окончательных решений по корректировке формулы демпфирующей надбавки.

Источник: Reuters

«Нефтяные компании на совещании в правительстве подтвердили свои обязательства по сдерживанию цен на внутреннем рынке. В какой форме они фиксируются — касается только правительства и компаний», — заявил источник в правительстве. Агентство отметило, что для изменения формулы демпфирующей надбавки, которая увеличит компенсации нефтяникам из бюджета, необходимо найти источники уже для пополнения самого бюджета.

Ранее «Ведомости» сообщили, что проект соглашения о заморозке цен на топливо не предоставили нефтяникам из-за отсутствия единой позиции у правительства. Совещание по этой теме пройдет у премьер-министра Дмитрия Медведева 4 апреля.

Напомним, осенью правительство заключило с нефтяниками соглашение о заморозке цен на топливо. В конце марта его решено было продлить до 1 июля.

Нефтяникам в обмен пообещали снизить норматив поставок топлива на внутренний рынок и увеличить бюджетные компенсации за счет корректировки демпфирующего механизма (при высоких ценах экспорта топлива бюджет доплачивает нефтекомпаниям часть разницы между этими ценами и условной внутренней ценой). Правительство также согласилось не вводить заградительную экспортную пошлину для отрасли в кризисной ситуации, заменив ее лицензированием экспорта.

Справка
Повышение отменяется? О чем власти и нефтяники договорились по ценам на бензин

Второй раз за год правительство «вручную» снимает остроту в ситуации со стоимостью топлива.

Следите за развитием темы В России резко выросли цены на бензин
 Кремль ответил Зеленскому
Названы самые умные страны мира
Самый главный генерал: не стало Алексея Булдакова
Сенаторы США внесли законопроект о новых санкциях против России
Песков удивился данным о том, что у россиян нет денег на обувь
ЦБ готов освободить россиян от «зарплатного рабства»
Охлобыстин отметил, что Зеленский был прав, назвав его идиотом
Путин открыл российский завод Mercedes-Benz (фото первых машин)
Роструд напомнил о длинных майских каникулах
Спорт
Малкин, Панарин, Бобровский: кто попадет в плей-офф, а кто нет? Расклады перед последними игровыми днями регулярного чемпионата НХЛ
Hi-Tech
Цифровые клоны: зачем российские операторы собирают досье на абонентов Они знают о нас все.
Авто
Путин открыл российский завод Mercedes-Benz Первыми с конвейера завода сойдут седаны «Мерседес» E-класса, затем на площадке наладят выпуск внедорожников GLE, GLC и GLS
Кино
30-летняя возлюбленная Петросяна появится в «Модном приговоре» На съемках модного шоу Татьяна Брухунова поэкспериментировала со своей внешностью
Недвижимость
Назван размер дохода для комфортной выплаты ипотеки
В России могут массово обанкротиться застройщики
Как выглядит квартира за полмиллиарда на Крестовском острове
В России нашли пенсионерку-миллиардера
Дети
Нюша показала фото с подросшей дочкой Певица поделилась с поклонниками нежным семейным кадром
Леди
Как выглядят и чем занимаются бывшие мужчины Аллы Пугачевой К 70-летию главной певицы страны мы подготовили серию материалов о главных мужчинах в жизни Аллы Борисовны
Все о ремонте
10 предметов интерьера, которые изменили мир дизайна
5 простых способов сэкономить тепло и электричество
8 особенностей ремонта кухни в панельном доме
Хочешь поспать в винной бочке? В Португалии есть отель, где это можно сделать
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь