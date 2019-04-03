Reuters: нефтяники подтвердили обязательства по сдерживанию цен на топливо в РФ

«Нефтяные компании на совещании в правительстве подтвердили свои обязательства по сдерживанию цен на внутреннем рынке. В какой форме они фиксируются — касается только правительства и компаний», — заявил источник в правительстве. Агентство отметило, что для изменения формулы демпфирующей надбавки, которая увеличит компенсации нефтяникам из бюджета, необходимо найти источники уже для пополнения самого бюджета.
Ранее «Ведомости» сообщили, что проект соглашения о заморозке цен на топливо не предоставили нефтяникам из-за отсутствия единой позиции у правительства. Совещание по этой теме пройдет у премьер-министра Дмитрия Медведева 4 апреля.
Напомним, осенью правительство заключило с нефтяниками соглашение о заморозке цен на топливо. В конце марта его решено было продлить до 1 июля.
Нефтяникам в обмен пообещали снизить норматив поставок топлива на внутренний рынок и увеличить бюджетные компенсации за счет корректировки демпфирующего механизма (при высоких ценах экспорта топлива бюджет доплачивает нефтекомпаниям часть разницы между этими ценами и условной внутренней ценой). Правительство также согласилось не вводить заградительную экспортную пошлину для отрасли в кризисной ситуации, заменив ее лицензированием экспорта.