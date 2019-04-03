Долг Венесуэлы перед Россией решили засекретить

По его словам, программа предоставления государственных кредитов является секретной, данные об отношениях между кредитором и заемщиком также не являются публичными.
«Чтобы дать информацию об отношениях, нужно как минимум спросить согласия у того суверена. В каждом соглашении есть оговорка о конфиденциальности», — сказал он. Сторчак подчеркнул, что Минфин не собирается публично комментировать «отношения двух суверенов в связи с привлечением, погашением, обслуживанием, реструктуризацией» кредита.
В январе Сторчак говорил, что в связи с политическим кризисом в Венесуэле с возвратом денег могут возникнуть проблемы. Очередной платеж (100 миллионов долларов) должен был поступить в марте, однако в конце месяца в Минфине сообщили, что деньги пока не поступили.
Россия предоставила Венесуэле кредит для финансирования поставок российского оружия в 2011 году. Однако Каракас не смог регулярно обслуживать задолженность. В итоге кредит трижды реструктуризировали — в последний раз это произошло в ноябре 2017 года. Тогда общий долг Венесуэлы (с учетом невыплаченных процентов и штрафов за просрочку) составлял три миллиарда долларов. Венесуэле была предоставлена рассрочка на 10 лет, до 2027 года. Изначально кредит должен был быть закрыт в 2018 году. В январе 2019 года в Госдуме заявили, что готовы рассмотреть вопрос об очередной реструктуризации долга Венесуэлы.