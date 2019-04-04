Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Восточный переворот: РФ "уходит" из Байконура
Владимир Путин откроет новый автозавод
Бледанс с размахом отпраздновала 7-летие «особенного» сына
Дрю Бэрримор в красном комбинезоне прогулялась по Нью-Йорку
Тысячи квартир в Москве оказались никому не нужны
Почему бар называют «баром»?И чем он отличается от паба с таверной
Ополченцы в Донбассе уничтожили «Ведьму»
Тимошенко сказала, кого поддержит во втором туре
Вошедших в Черное море корабли НАТО возмутило сопровождение
Верный союзник отказал России в признании Крыма
Зеленский сделал Порошенко денежное предложение - СМИ
Чем опасен Зеленский на посту президента Украины
Елену Яковлеву в стильных очках не узнали поклонники
Екатерину Варнаву просят не превращаться в Светлану Лободу
Простой математический трюк поразил соцсети
30 фото, которые раньше были невозможны
Семья затравленной за письмо Путину девочки купила дом
Определена цена аренды самого дорогого особняка
Фоторепортажи
10Мир отметил День святого Патрика
12В Москве простились с Юлией Началовой
07:47 (мск), источник: BFM.ru

Обнал оптом. Выйдут ли рынки из тени и удастся ли победить серый импорт?

Путин в феврале дал поручение по противодействию теневому обороту на оптовых рынках. В крупных столичных центрах прошла первая волна проверок и, похоже, следует ждать вторую.

Источник: Reuters

Президент России Владимир Путин поручил бороться с теневым оборотом на рынках, об этом сообщил «Интерфакс». По данным агентства, документ датирован еще концом февраля. Что могло случиться после этого поручения и что еще может произойти?

Видимо, вот как все было.

Эльвира Набиуллина, как сейчас сообщает «Интерфакс», еще в конце января написала письмо Путину — про серый импорт, про обналичку, про вывод средств за рубеж через российские оптовые рынки.

Через месяц президент поручил правительству и ФСБ проработать меры по борьбе.

Проработали. Через пару недель в крупнейших московских центрах — «Садовод», ТЦ «Москва» и «Фуд Сити» — прошли обыски. По версии ЦБ, схема работает так. Из Китая и Вьетнама товары идут в Киргизию и Казахстан. Первая страна — член ЕАЭС, вторая и вовсе в Таможенном союзе. Оттуда товары везут в Россию, причем таможенные данные между всеми странами расходятся. Ситуацию комментирует председатель Коллегии адвокатов Москвы «Инконсалт» Алексей Кирсанов:

Товар, который стоит, образно говоря, 100 долларов, ввозится и декларируется по 5−10 долларов. А здесь, на внутреннем рынке, он уже реализуется за свою реальную стоимость, в результате чего и возникает эта серая разница.
Алексей Кирсанов
председатель Коллегии адвокатов Москвы «Инконсалт»

«С одной стороны, это неучтенный товар, а с другой стороны, это достаточно большое количество наличности, которое, в общем, тоже необходимо “выгонять” за рубеж, чтобы оплачивать контракты новых и новых партий ширпотреба».

Читайте также
«Да просто рейд был»: что искали силовики на крупнейших рынках Москвы

Товары приезжают на крупные рынки. За них рассчитываются наличными, которые продавцы увозят за рубеж. Кэш — король рынков, карты там обычно не принимают. В лучшем случае используют «Сбербанк онлайн», но по большому счету это все те же наличные — получил перевод, снял в банкомате. То есть рынки наполнены живыми деньгами. Кассы? Они, конечно, найдутся, если оперативники потребуют, но в реальности их не используют. По этой причине так любят наличные и в ресторанах, которые закупают на рынках свежие продукты, рассказывает московский повар Андрей:

«Обычно ты идешь и снимаешь в банкомате. При желании выбить чек — у кого-то где-то стоит касса, они побегут и выбьют вам этот чек, если он вам нужен. Не кассовый, а просто товарный чек, с печатью. То есть на ИП, там, “Рашид Ободулов”. Выбьют этот чек, напишут “картошка, 3 кг” и поставят печать. Как у нас, “искусство в массы — деньги в кассу”. Никак не контролируется, я уверен. Я думаю, что там все кому-то, как положено, откатили где-то».

Тем не менее первая волна проверок уже прошла, и явно будет вторая, потому что в письме Набиуллиной про серый импорт и так далее перечислены еще восемь рынков и баз в разных точках страны.

Например, новосибирский оптово-розничный центр «Дружба». Business FM позвонила женщине, которая продает на этом рынке обувь, пересказала статьи в СМИ.

— Были какие-то проверки в последнее время, участились, может быть?
— Не знаю ничего, нормально все. Вообще ничего, все как было, так и есть.
— Могут, в общем-то, дойти до рынка. Не могут, а дойдут, потому что «Дружба» озвучена в списках.
— Ну, дойдут — значит дойдут. Проблема-то в чем?
— Проблема в том, что пытаются выявить серый нал, серый импорт, проблема в этом.
— Какие в «Дружбе» серые схемы? Во всяком случае, не в розничной торговле. Во всяком случае, не в «Дружбе».

Читайте также
ЦБ готов освободить россиян от «зарплатного рабства»

Но, возможно, один из главных кандидатов, который может скоро ждать гостей, это питерская Софийская овощная база. Тут еще важен бэкграунд. Она принадлежит семье Таймураза Мисикова. До сих пор широкой общественности была знакома его дочь, столичный дизайнер Фатима Мисикова. Ее имя всплывало вокруг конфликта с рестораном Elements: легендарная перестрелка на Рочдельской улице, дело Шакро Молодого и генералов Следственного комитета.

Но вернемся на базу. Радиостанция позвонила одному из арендаторов, компании «Фруктовиков». Мужчина, взявший трубку, был спокоен.

— Нормальная, спокойная обстановка. Официальный белый бизнес, поэтому проблем нет.
— А насколько часто проверки проходят?
— Периодически.
— Что выясняют?
— Не рассказывают они, что ищут.
— А вот то, что я до вас донесла, эта информация, что будут проверять сейчас, в том числе Софийскую овощную базу. Вы слышали об этом что-нибудь?
— Нет, не слышал.

Спокойствие, видимо, объясняется тем, что обыски на этой базе проводились не раз, как и на других рынках из списка Набиуллиной. Границы открыты, а к каждому продавцу-мигранту безналичный терминал клеем не приклеишь. Система может прогнуться, но пока не ломается.

Читайте также

 Совладелица S7 Наталия Филева разбилась на самолете в Германии
Вам отказано: кому не дадут ипотеку?
Пенс поставил Турцию перед выбором между НАТО и С-400
Росстат назвал самый подорожавший продукт марта
Макгрегор поблагодарил UFC за дисквалификацию россиянина
В США назвали сроки отказа от российских двигателей РД-180
ЦИК Украины подсчитал 100% протоколов на выборах президента
Суд отказался отпустить на волю Мамаева и Кокорина
Спорт
«Локомотив» и «Ростов» сыграли вничью в матче Кубка России На 82-й минуте главный арбитр встречи Кирилл Левников воспользовался системой VAR, назначив пенальти за нарушение на Романе Еременко
Hi-Tech
Цифровые клоны: зачем российские операторы собирают досье на абонентов Они знают о нас все.
Авто
Путин открыл российский завод Mercedes-Benz Первыми с конвейера завода сойдут седаны «Мерседес» E-класса, затем на площадке наладят выпуск внедорожников GLE, GLC и GLS
Кино
30-летняя возлюбленная Петросяна появится в «Модном приговоре» На съемках модного шоу Татьяна Брухунова поэкспериментировала со своей внешностью
Недвижимость
Как выглядит квартира за полмиллиарда на Крестовском острове
В России могут массово обанкротиться застройщики
Назван размер дохода для комфортной выплаты ипотеки
В России нашли пенсионерку-миллиардера
Дети
Нюша показала фото с подросшей дочкой Певица поделилась с поклонниками нежным семейным кадром
Леди
Как выглядят и чем занимаются бывшие мужчины Аллы Пугачевой К 70-летию главной певицы страны мы подготовили серию материалов о главных мужчинах в жизни Аллы Борисовны
Все о ремонте
10 предметов интерьера, которые изменили мир дизайна
Основы безопасности: о чем мы забываем, оформляя интерьер
5 простых способов сэкономить тепло и электричество
Как из чердака сделать полноценную комнату
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь