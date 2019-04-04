Бездушный электрический вор. Как нас «обкрадывают» банкоматы
Какие операции в банкомате могут стоить дополнительных денег, и как избежать лишних расходов, рассказывает АиФ.ru.
Какие операции в банкомате могут стоить дополнительных денег, и как избежать лишних расходов, рассказывает АиФ.ru.
Операции по снятию наличных в банкоматах остаются одними из самых популярных в России. Соотечественники вообще очень тесно взаимодействуют с банкоматами — оплачивают с их помощью коммунальные услуги, мобильную связь, вносят платежи по кредиту. С одной стороны, очень удобно: не надо подстраиваться под график работы банковского отделения, стоять в очередях. С другой, при пользовании банкоматом можно потерять деньги — на комиссиях. Рассказываем, как этого избежать.
Обычно за снятие наличных в «родных» банкоматах комиссия не взимается. Но у некоторых она не взимается только в случае с терминалами, расположенными в регионе, где выпущена ваша карта.
Но нарваться на комиссию можно и в «родном» банкомате — если вы планируете снять деньги с кредитной карточки. Кроме того, если кредитка имеет льготный период (во время действия которого проценты на взятые в долг деньги не начисляются — как правило, он составляет 50 дней), то при снятии с нее средств проценты начнут начисляться сразу же.
Переплатить за снятие наличных можно и с теми финансовыми организациями, которые обещают беспроцентное обналичивание средств хоть в любом банкомате мира. Подвох здесь вот в чем: у одних банков ограничено число операций без комиссий (например, не более пяти в месяц), у других учреждений — ограничена сумма (например, не менее 3 тысяч рублей).
Если вы являетесь владельцем карты такого банка, обязательно уточните, на каких условиях можно снимать наличные без комиссии. И это все равно не гарантирует, что за границей вы не заплатите сверху за использование банкомата. Несколько месяцев назад корреспондент АиФ.ru, имеющая как раз карту с возможностью снимать любую сумму денег в любой точке мира (не более пяти раз в месяц) заплатила порядка 80 рублей за снятие средств в банкомате в Польше. Оказалось, что мой банк «прощает» мне комиссию за снятие наличных в чужом банкомате, а те 80 рублей — плата за пользование польским терминалом.
Вообще использование банкоматов за границей таит много неожиданного. Например, такая привычная нам услуга, как печать чека об операции может стоить денег. Причем информации о том, что печать платная может и не быть на экране терминала — узнаете это вы постфактум (возможно, даже в самом чеке). Дополнительный сбор за печать чека взимается в некоторых банкоматах Германии — экологическая политика. Если бумажка о снятии нескольких евро вам не нужна, от ее печати лучше отказаться.
Год назад курс рубля сильно колебался —
И это совершенно законно. Дело в том, что конвертация с банковского счета регулируется правилами международных платежным систем и действующим банковским законодательством, поясняет адвокат Владимир Постанюк.
Выглядит это следующим образом: сначала происходит авторизация, сумма блокируется в процессинговом центре по курсу валюты на день совершения покупки/снятия наличных. «После этого происходит так называемое финансовое подтверждение по операции по курсу на день финансового подтверждения. Денежные средства со счета карты при этом списываются по сумме финансового подтверждения», — говорит эксперт.
При всех этих операциях деньги со счета списываются не сразу — списание может растянуться на срок до 30 дней. И курс валюты к тому времени может кардинально измениться, и этот фактор повлияют на итоговую сумму списания денег с вашего счета.
К сожалению, повлиять на скорость процесса обработки операции в платежной системе ни клиент, ни
банк-эмитентне в состоянии. И нарушений законодательства в этом нет.
Есть пара способов не потерять деньги