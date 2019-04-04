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10:43 (мск), источник: Аргументы и факты

Бездушный электрический вор. Как нас «обкрадывают» банкоматы

Какие операции в банкомате могут стоить дополнительных денег, и как избежать лишних расходов, рассказывает АиФ.ru.

Источник: mrganso/СС0

Операции по снятию наличных в банкоматах остаются одними из самых популярных в России. Соотечественники вообще очень тесно взаимодействуют с банкоматами — оплачивают с их помощью коммунальные услуги, мобильную связь, вносят платежи по кредиту. С одной стороны, очень удобно: не надо подстраиваться под график работы банковского отделения, стоять в очередях. С другой, при пользовании банкоматом можно потерять деньги — на комиссиях. Рассказываем, как этого избежать.

Не все банкоматы одинаково родны

Обычно за снятие наличных в «родных» банкоматах комиссия не взимается. Но у некоторых она не взимается только в случае с терминалами, расположенными в регионе, где выпущена ваша карта.

Грубо говоря, оформляли вы ее в Москве, а деньги решили снять во время командировки в Санкт-Петербурге. Банк может взять дополнительную плату за эту операцию.

Кредитная ловушка

Но нарваться на комиссию можно и в «родном» банкомате — если вы планируете снять деньги с кредитной карточки. Кроме того, если кредитка имеет льготный период (во время действия которого проценты на взятые в долг деньги не начисляются — как правило, он составляет 50 дней), то при снятии с нее средств проценты начнут начисляться сразу же.

Подвох в условиях

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Овердрафт без согласия

Переплатить за снятие наличных можно и с теми финансовыми организациями, которые обещают беспроцентное обналичивание средств хоть в любом банкомате мира. Подвох здесь вот в чем: у одних банков ограничено число операций без комиссий (например, не более пяти в месяц), у других учреждений — ограничена сумма (например, не менее 3 тысяч рублей).

Если вы являетесь владельцем карты такого банка, обязательно уточните, на каких условиях можно снимать наличные без комиссии. И это все равно не гарантирует, что за границей вы не заплатите сверху за использование банкомата. Несколько месяцев назад корреспондент АиФ.ru, имеющая как раз карту с возможностью снимать любую сумму денег в любой точке мира (не более пяти раз в месяц) заплатила порядка 80 рублей за снятие средств в банкомате в Польше. Оказалось, что мой банк «прощает» мне комиссию за снятие наличных в чужом банкомате, а те 80 рублей — плата за пользование польским терминалом.

Комиссия за печать чека

Вообще использование банкоматов за границей таит много неожиданного. Например, такая привычная нам услуга, как печать чека об операции может стоить денег. Причем информации о том, что печать платная может и не быть на экране терминала — узнаете это вы постфактум (возможно, даже в самом чеке). Дополнительный сбор за печать чека взимается в некоторых банкоматах Германии — экологическая политика. Если бумажка о снятии нескольких евро вам не нужна, от ее печати лучше отказаться.

Самый неудачный курс

Год назад курс рубля сильно колебался — из-за новых санкций. Соотечественники, использующие банковские карты за границей, через пару дней получали смс-уведомления о списании суммы, превышающей их ожидания: при транзакциях в иностранной валюте финансовые организации использовали самые высокие курсы.

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Снять 100 рублей — и заплатить сверху 390

И это совершенно законно. Дело в том, что конвертация с банковского счета регулируется правилами международных платежным систем и действующим банковским законодательством, поясняет адвокат Владимир Постанюк.

Выглядит это следующим образом: сначала происходит авторизация, сумма блокируется в процессинговом центре по курсу валюты на день совершения покупки/снятия наличных. «После этого происходит так называемое финансовое подтверждение по операции по курсу на день финансового подтверждения. Денежные средства со счета карты при этом списываются по сумме финансового подтверждения», — говорит эксперт.

При всех этих операциях деньги со счета списываются не сразу — списание может растянуться на срок до 30 дней. И курс валюты к тому времени может кардинально измениться, и этот фактор повлияют на итоговую сумму списания денег с вашего счета.

К сожалению, повлиять на скорость процесса обработки операции в платежной системе ни клиент, ни банк-эмитент не в состоянии. И нарушений законодательства в этом нет.

Есть пара способов не потерять деньги из-за скачков валютных курсов. Во-первых, находясь за границей, следите за курсом рубля и не расплачивайтесь карточкой/не снимайте наличные в банкоматах, если национальную валюту лихорадит. Во-вторых, если вы часто путешествуете и расплачиваетесь за рубежом картой, откройте счет в долларах или в евро.

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