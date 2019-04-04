Огород со всеми удобствами
Коммунальные сети пустят на земли садоводства.
Коммунальные сети пустят на земли садоводства.
Правительство поддержало поправки к закону, дающие местным и региональным властям возможность финансирования и строительства коммунальных сетей для нужд граждан на землях садоводства, рассказали «Ъ» в аппарате Белого дома. Жителям коттеджных поселков, садовых товариществ и дачникам будет легче добиваться благоустройства у местных администраций. Масштабы запроса на блага цивилизации в садах и огородах выглядят внушительными — россияне активно занимаются индивидуальным жилищным строительством (ИЖС), объемы которого достигают 40 млн кв. м в год, загородный дом есть у каждого пятого домохозяйства в
Ст. 26 закона «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд», вступившего в силу с 1 января 2019 года, ограничивает возможность поддержки органами власти и местного самоуправления инфраструктурных проектов, связанных со снабжением теплом, электричеством, водой, газом, водоотведением и снабжением топливом. Снять это ограничение в ноябре 2018 года предложил сенатор Андрей Кутепов, позже к нему присоединился ряд депутатов.
Как рассказали «Ъ» в аппарате правительства, Белый дом поддерживает этот законопроект при условии его доработки к первому чтению в Госдуме, так как «создание объектов инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры в границах территории садоводства или огородничества является жизненно важным для граждан». В Белом доме отмечают, что ряд норм потребует поправок к закону о местном самоуправлении, кроме того, следует определить механизм финансирования строительства указанных объектов и форму собственности на данные объекты (пока проект сенатора эти вопросы не регламентирует), а также предусмотреть возможность финансирования строительства за госсчет объектов, право собственности на которые принадлежит юрлицам.
При этом россияне довольно активно занимаются индивидуальным жилищным строительством (ИЖС) — в том числе и на землях для садоводства и огородничества. По данным Росстата, в 2018 году всего 11,4% домохозяйств (против 9,9% в 2012 году) в России имели отдельный дом на садовом или дачном участке средней площадью 44 кв. м (36,4 кв. м в 2012 году). В
Однако развития муниципальной коммунальной инфраструктуры на землях для садоводства и огородничества практически не происходило — как раз
Региональные и муниципальные власти подтверждают дефицит полномочий для развития инфраструктуры поселков на территориях садоводства и огородничества — как сообщили «Ъ» в министерстве энергетики и ЖКХ Нижегородской области, в настоящее время в их полномочия не входит обеспечение таких земель объектами коммунальной инфраструктуры. Там же, где такие работы все же ведутся, на них не хватает средств, заявил «Ъ» заместитель директора департамента ЖКХ, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области Алексей Метельков: «С электричеством решаем потихоньку, с остальным есть проблема. Мало сетей и мало денег на их строительство».
О своей поддержке поправок, которые могут дать местным властям возможность участия в инфраструктурных коммунальных проектах для садоводства и огородничества, уже заявили парламент
Татьяна Гришина, Олег Сапожков; Александр Тихонов, Ярославль; Андрей Репин, Нижний Новгород