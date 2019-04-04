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10:36 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Огород со всеми удобствами

Коммунальные сети пустят на земли садоводства.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Правительство поддержало поправки к закону, дающие местным и региональным властям возможность финансирования и строительства коммунальных сетей для нужд граждан на землях садоводства, рассказали «Ъ» в аппарате Белого дома. Жителям коттеджных поселков, садовых товариществ и дачникам будет легче добиваться благоустройства у местных администраций. Масштабы запроса на блага цивилизации в садах и огородах выглядят внушительными — россияне активно занимаются индивидуальным жилищным строительством (ИЖС), объемы которого достигают 40 млн кв. м в год, загородный дом есть у каждого пятого домохозяйства в городах-миллионниках. Кроме того, поправки могут расширить строительство коттеджных поселков на землях, пока ограниченных в обороте из-за невозможности организовать на них бытовую инфраструктуру.

Ст. 26 закона «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд», вступившего в силу с 1 января 2019 года, ограничивает возможность поддержки органами власти и местного самоуправления инфраструктурных проектов, связанных со снабжением теплом, электричеством, водой, газом, водоотведением и снабжением топливом. Снять это ограничение в ноябре 2018 года предложил сенатор Андрей Кутепов, позже к нему присоединился ряд депутатов.

Поправки дают органам власти и местного самоуправления право финансировать строительство объектов инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры в границах территории садоводства или огородничества.

Де-факто законопроект может способствовать вовлечению в хозяйственный оборот (например, для строительства коттеджных поселков) земель в городах и пригородах, развитие которых сейчас ограничено невозможностью их оборудования коммунальными сетями.

Как рассказали «Ъ» в аппарате правительства, Белый дом поддерживает этот законопроект при условии его доработки к первому чтению в Госдуме, так как «создание объектов инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры в границах территории садоводства или огородничества является жизненно важным для граждан». В Белом доме отмечают, что ряд норм потребует поправок к закону о местном самоуправлении, кроме того, следует определить механизм финансирования строительства указанных объектов и форму собственности на данные объекты (пока проект сенатора эти вопросы не регламентирует), а также предусмотреть возможность финансирования строительства за госсчет объектов, право собственности на которые принадлежит юрлицам.

Отметим, что Росстат фиксирует дефицит коммунальных сетей в сельской местности. По его данным, 20% малых населенных пунктов (численностью до 1 тыс. человек) не оборудованы водопроводом, более 30% — испытывают проблемы с подачей электричества, а 38% домохозяйств в сельской местности имеют туалет в виде дворовой постройки. Полностью система канализации отсутствует в 18,4% сельских поселений.
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При этом россияне довольно активно занимаются индивидуальным жилищным строительством (ИЖС) — в том числе и на землях для садоводства и огородничества. По данным Росстата, в 2018 году всего 11,4% домохозяйств (против 9,9% в 2012 году) в России имели отдельный дом на садовом или дачном участке средней площадью 44 кв. м (36,4 кв. м в 2012 году). В городах-миллионниках эта доля достигает 21,5% (против 20,4% в 2012 году), а средняя площадь загородного дома — 55 кв. м (49,4 кв. м в 2012 году), и около половины таких домов, по данным комплексного обследования условий жизни населения, пригодны для круглогодичного проживания. В целом площади возводимого ИЖС в разные годы составляли от 40% до 50% всего жилищного строительства в РФ, или порядка 40 млн кв. м в год.

Популярность индивидуального строительства подогрела и начатая в 2016 году «дачная амнистия» (упрощенный порядок оформления прав на объекты индивидуального жилищного строительства), продленная в начале 2018-го на два года.
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Однако развития муниципальной коммунальной инфраструктуры на землях для садоводства и огородничества практически не происходило — как раз из-за неурегулированности вопроса о полномочиях муниципалитетов: фактически они были законодательно лишены возможности подключать дома на таких участках к своим сетям или наращивать их мощности для этого.

Региональные и муниципальные власти подтверждают дефицит полномочий для развития инфраструктуры поселков на территориях садоводства и огородничества — как сообщили «Ъ» в министерстве энергетики и ЖКХ Нижегородской области, в настоящее время в их полномочия не входит обеспечение таких земель объектами коммунальной инфраструктуры. Там же, где такие работы все же ведутся, на них не хватает средств, заявил «Ъ» заместитель директора департамента ЖКХ, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области Алексей Метельков: «С электричеством решаем потихоньку, с остальным есть проблема. Мало сетей и мало денег на их строительство».

О своей поддержке поправок, которые могут дать местным властям возможность участия в инфраструктурных коммунальных проектах для садоводства и огородничества, уже заявили парламент Кабардино-Балкарской Республики, народное собрание Карачаево-Черкесской Республики и Алтайское краевое заксобрание — однако дата рассмотрения их Госдумой пока не назначена.

Татьяна Гришина, Олег Сапожков; Александр Тихонов, Ярославль; Андрей Репин, Нижний Новгород

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