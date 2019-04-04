Невзирая на вице

Как стало известно «Ъ», Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) разработала план оптимизации структуры. По уменьшится количества директоров по направлениям и вице-президентов и будет упразднен ряд структурных подразделений. На этом фоне, по сведениям «Ъ», произойдут и кадровые перестановки: ОАК покинет гендиректор ПАО «Ил» Алексей Рогозин, возглавляющий одновременно дивизион транспортной авиации. Его место займет гендиректор Таганрогского авиационного научно-технического комплекса (ТАНТК) имени Бериева Юрий Грудинин.
Правление ОАК 29 марта одобрило новую управленческую структуру, которая, как предполагается, начнет действовать с 1 мая, рассказали два топ-менеджера предприятий авиапрома и подтвердил источник, близкий к аппарату правительства. В ОАК «Ъ» пояснили, что вхождение в «Ростех» «предполагает совершенствование процессов корпоративного управления, а также внедрение стандартов и практик, принятых в госкорпорации». «В рамках структурного анализа работы компании выявлено избыточное количество руководителей различного уровня, — пояснили “Ъ” в “Ростехе”.— В связи с этим были даны рекомендации по оптимизации центрального аппарата, в первую очередь многочисленных уровней управления ОАК».
По данным «Ъ», количество руководителей и подразделений, находящихся в непосредственном подчинении президента ОАК Юрия Слюсаря, снизится с 15 до 13, что позволит перераспределить нагрузку.
Планируется исключить должности четырех вице-президентов: по государственной авиации спецназначения (до 2018 года этот пост занимал Сергей Герасимов), по военной авиации (гендиректор АФК «Сухой» Игорь Озар), по стратегической и специальной авиации (глава ПАО «Туполев» Александр Конюхов), по транспортной авиации (глава ПАО «Ил» Алексей Рогозин). Некоторые из заместителей Юрия Слюсаря сохранят должности гендиректоров предприятий: например, вице-президентом по гражданской авиации и одновременно гендиректором корпорации «Иркут» и АО «Гражданские самолеты Сухого» станет чиновник Минпромторга Равиль Хакимов (об этом «Ъ» сообщал 1 апреля), а вице-президент по военно-техническому сотрудничеству Илья Тарасенко сохранит пост главы корпорации МиГ.
Правда, в новой структуре они вместе с вице-президентом по производству и техническому развитию ОАК Сергеем Смирновым будут замкнуты не напрямую на господина Слюсаря, а на его первого заместителя Сергея Яркового. Оставшиеся шесть вице-президентов и один исполнительный вице-президент, а также четыре департамента (по корпоративным коммуникациям, внутреннему аудиту, управлению рисками и внутреннему контролю и по взаимодействию с госорганами и международному сотрудничеству) будут подчинены президенту ОАК.
Исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев называет оптимизацию ОАК ожидаемой: «Через сокращения после присоединения к “Ростеху” прошли и ОДК, и “Вертолеты России”. Кроме того, и сам “Ростех” сокращал численность административного персонала в головной структуре».
Организационные изменения приведут к изменениям кадровым: по данным «Ъ», в ближайшее время ОАК покинет Алексей Рогозин.
Он пришел в отрасль в апреле 2017 года в сложное время, когда решения по двум ключевым проектам — тяжелому военно-транспортному самолету Ил-76МД-90А и легкому Ил-112В — уже были приняты, но их реализация практически сразу забуксовала. Из-за неверных расчетов, представленных еще в 2012 году, «Авиастар-СП» нес с каждого Ил-76МД-90А около 1 млрд руб. убытка. Ил-112 В, в свою очередь, должен был совершить первый полет еще в 2017 году, однако из-за производственных проблем сроки сдвигались. Несмотря на отсутствие прямой вины господина Рогозина, военные и правительственные чиновники критиковали именно его. Так или иначе, но при нем состоялся первый полет Ил-112 В и передача первого серийного Ил-76МД-90А. «Он подготовил мощности к развертыванию серийного производства тяжелого транспортника и открыл путь к началу госиспытаний легкого», — считает один из высокопоставленных менеджеров авиапрома.
По данным «Ъ», новым гендиректором ПАО «Ил» и главой дивизиона транспортной авиации станет глава Таганрогского авиационного научно-технического комплекса имени Бериева Юрий Грудинин, «его кандидатура принципиально одобрена всеми заинтересованными сторонами». Сам ТАНТК войдет в состав дивизиона транспортной авиации, что обусловлено связью программы Ил-76МД-90А с созданием самолета дальнего радиолокационного обнаружения и наведения А-100 «Премьер».
Иван Сафронов, Герман Костринский