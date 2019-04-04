Пентагон заявил об отказе от российских двигателей РД-180 к 2022 году

«У военно-воздушных сил три долгосрочные стратегические программы (в области космоса), которые, в первую очередь, нацелены на получение быстрого доступа в космос. Это критично для нас и для наших национальных интересов, как было описано в нашей национальной стратегии», — сказал генерал.
США также намерены повысить свою конкурентоспособность в этой сфере и уйти от зависимости от РД-180, добавил он.
«Наша стратегия по запускам работает. У нас 76 из 76 удачных запусков. На 24% сокращены затраты с 2012 года. Мы движемся в рамках намеченного плана в вопросе ухода от зависимости от РД-180», — заявил Реймонд.
На уточняющий вопрос конгрессмена, говорит ли Рэймонд о прекращении покупок РД-180 в рамках бюджета 2019 года, тот ответил, что «согласно закону, эти закупки должны остановиться в 2022 году».
Ранее генеральный директор совместного российско-американского предприятия RD AMROSS, бывший астронавт НАСА Майкл Бейкер сообщил, что поставки в США двигателя РД-180 продолжатся минимум до 2023−2024 годов.
К настоящему моменту выполнены 85 полетов американских ракет-носителей Atlas-3 и Atlas-5 на двигателях РД-180. Первый РД-180 был поставлен в США в январе 1999 года. Всего, по данным НПО «Энергомаш», в США отправлены 113 таких двигателей.