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05:07 (мск), источник: РИА Новости

Пентагон заявил об отказе от российских двигателей РД-180 к 2022 году

ВАШИНГТОН, 4 апр — РИА Новости. Соединённые Штаты намерены полностью отказаться от российских ракетных двигателей РД-180 к 2022 году, заявил на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил палаты представителей США глава космического командования американских ВВС Джон Реймонд.

Источник: РИА Новости

«У военно-воздушных сил три долгосрочные стратегические программы (в области космоса), которые, в первую очередь, нацелены на получение быстрого доступа в космос. Это критично для нас и для наших национальных интересов, как было описано в нашей национальной стратегии», — сказал генерал.

США также намерены повысить свою конкурентоспособность в этой сфере и уйти от зависимости от РД-180, добавил он.
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«Наша стратегия по запускам работает. У нас 76 из 76 удачных запусков. На 24% сокращены затраты с 2012 года. Мы движемся в рамках намеченного плана в вопросе ухода от зависимости от РД-180», — заявил Реймонд.

На уточняющий вопрос конгрессмена, говорит ли Рэймонд о прекращении покупок РД-180 в рамках бюджета 2019 года, тот ответил, что «согласно закону, эти закупки должны остановиться в 2022 году».

Ранее генеральный директор совместного российско-американского предприятия RD AMROSS, бывший астронавт НАСА Майкл Бейкер сообщил, что поставки в США двигателя РД-180 продолжатся минимум до 2023−2024 годов.

К настоящему моменту выполнены 85 полетов американских ракет-носителей Atlas-3 и Atlas-5 на двигателях РД-180. Первый РД-180 был поставлен в США в январе 1999 года. Всего, по данным НПО «Энергомаш», в США отправлены 113 таких двигателей.

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