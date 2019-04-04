Почти половина должников отказываются возвращать кредиты из-за финансовых трудностей

Самой частой причиной отказа возвращать деньги, которую озвучивали должники, являются финансовые трудности (47%). 30% из них связали это со снижением своих доходов, еще 20% утверждают, что не могут справиться с текущей долговой нагрузкой, 18% — потеряли работу. Еще 17% объясняют нехватку денег ростом цен, который ударил по их бюджету, еще 10% сказали о незапланированных тратах, 5% тех, у кого нет денег на оплату долга, мотивируют это семейными обстоятельствами.
Среди других причин не возвращать займ должники называли несогласие с озвученной суммой долга (13%). При этом 9% считают, что смогут добиться уменьшения размера задолженности через суд. 7% полагают, что могут избежать возвращения долга, еще 7% не поняли условия кредитования. 4% не знают, как можно оплатить просроченный кредит. В НАПКА отмечают, что «число убежденных неплательщиков, которые целенаправленно доводят дело до суда в надежде быть оправданными, постепенно растет».
Опрос проводился в течение 2018 года. В нем участвовали около 1 млн человек, которым звонили сотрудники агентств. В НАПКА утверждают, что для ассоциации это первое подобное исследование. По данным НАПКА, в работе у коллекторских агентств сейчас находится примерно 6,5 млн переуступленных банковских долгов на сумму свыше 1 трлн руб.