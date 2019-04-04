Галицкий назвал три основные причины продажи «Магнита»

Первой причиной Галицкий назвал сильное психологической напряжение, связанное с тем, что он привык держать ситуация под полным контролем. «Конечно, сказалась эта длительная, не один десяток лет гонка. Чуть-чуть мы были уставшие, слегка надорвались», — говорит он. По словам Галицкого, он «ни разу за 24 года утром в выходные не завтракал дома». «Не знаю, как жена меня терпела: я вставал с утра, уезжал в офис, приезжал поздно вечером», — вспоминает бизнесмен.
Сначала такая работа приносила удовольствие, но затем сказалась накопившаяся усталость, пояснил Галицкий.
Кроме того, «когда бизнес так сильно персонифицирован» с тобой, то каждое связанное с ним событие «уменьшает спокойный сон еще на одну минуту», добавил предприниматель. «Ты не можешь полностью отвечать за 300 000 своих работников. Это очень сильное давление. Если ты с ним справляешься в 35−40 лет, то в 50 это уже очень тяжело», — констатировал он.
Возраст Галицкий назвал второй причиной.
«Бизнес — это игра интеллекта, и ты должен признавать: то, что ты можешь делать в 35−40 лет, ты уже не можешь делать в 50. Это понимание не приходит сразу: ты думаешь, ничего, сейчас отдохнешь в выходные, на праздники и все начнется заново. Ты не можешь сразу смириться с тем, что ты уже не тот, кем был», — говорит предприниматель.
Он отметил, что та интенсивность, с которой он работал в «Магните», для его возраста «уже была разрушительной», а перестраивать свою компанию из предпринимательской в менеджерскую он не хотел.
«Когда ты знаешь себя 35-летнего, ты не можешь смириться с собой 50-летним. В древнем Риме считали, что каждый гладиатор должен своевременно и достойно умереть», — сказал Галицкий.
Третьей причиной, по словам предпринимателя, стало то, что чем больше становился «Магнит», тем больше он был подвержен госрегулированию.
А диалог с госорганами, по словам Галицкого, ему очень тяжело давался.
Галицкий сказал, что не планирует возвращаться в бизнес. Теперь он занимается различными проектами в Краснодаре, главные из которых футбольный клуб, стадион и детская академия. «Если я добился успеха в этом городе и с этими людьми, я сам ответственно должен истратить эти деньги, и для этого тоже требуется немалая часть жизни. Иначе нет никакого смысла в их зарабатывании, — заключил бизнесмен.
Основатель «Магнита» в феврале прошлого года продал ВТБ принадлежавшие ему 29,1% акций сети за 138 млрд руб. После ухода Галицкого «Магнит» подешевел на 27%. Совладельцем компании стал основатель Marathon Group Александр Винокуров, а новым гендиректором — Ольга Наумова.