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12:31 (мск), источник: ТАСС

Во Франции размер «золотого парашюта» будет ограничен на уровне 30% от зарплаты

ПАРИЖ, 4 апреля. /ТАСС/. Размер «золотого парашюта», выплачиваемого руководителям предприятий в случае увольнения или ухода в отставку по собственному желанию, во Франции будет ограничен на уровне 30% от зарплаты и не будет учитывать компенсацию за отказ от конкуренции.

Об этом заявил в четверг министр экономики и финансов Брюно Ле Мэр, выступая в эфире телеканала BFM.

«Речь идет об уменьшении размера выплат до 30% от зарплаты глав компаний», — отметил министр. В настоящий момент, как уточнил Ле Мэр, размер «золотого парашюта» во Франции составляет 45% от зарплаты руководителя.

Министр раскритиковал сделку по выплате уходящему в отставку главе европейской авиастроительной корпорации Airbus Томасу Эндерсу почти €37 млн. «Речь идет о чрезмерных суммах», — подчеркнул Ле Мэр.

Как ранее сообщила газета Les Echos, француз Гийом Фори сменит представителя Германии Томаса Эндерса на посту главы корпорации. Назначение Фори будет официально проведено на генеральной ассамблее акционеров Airbus, которая состоится 10 апреля. По данным издания, размер выплаты Эндерсу составит €36,8 млн.

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