Госдума приняла закон о запрете хостелов с отложенной датой вступления в силу
По новой версии закона, он начнет действовать только с 1 октября этого года.
По новой версии закона, он начнет действовать только с 1 октября этого года.
Госдума приняла в последней редакции закон о запрете на размещение хостелов в жилых помещениях многоквартирных домов. Таким образом, в жилом доме нельзя создавать гостиницу или использовать часть квартир для предоставления гостиничных услуг. Изначально планировалось, что закон вступит в силу с 1 июля, однако по итогам работы согласительной комиссии Госдумы и Совфеда, новые правила начнут действовать с 1 октября 2019 года.
Согласно новому закону, размещать гостиницу или хостел в помещении многоквартирного дома можно будет после того, как оно будет переведено в нежилой фонд, что допускается только для помещений первого этажа или для помещений, размещенных прямо над другими нежилыми площадями.
«Закон не запрещает хостелы, а ограничивает их расположение в жилых многоквартирных домах, позволяя бизнесу размещать хостелы на первых этажах домов с отдельным входом, чтобы не доставлять неудобств жильцам», — пояснил ранее идею законопроекта спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он отметил, что принятия этого закона давно ожидали многие граждане РФ, в частности, жители крупных городов.
Совет Федерации 13 марта отклонил одобренный Госдумой законопроект, предложив на год отсрочить его вступление в силу, потому что малый бизнес не успел подготовиться к новым условиям. 21 марта дума создала согласительную комиссию вместе с Советом Федерации для доработки законопроекта, чтобы довести его до редакции, которую могли бы поддержать обе стороны.
Ранее ВЦИОМ провел социологический опрос, выяснив, что большинство россиян размещение хостелов в жилых домах не поддерживают. Такого мнения придерживаются 70% опрошенных. При этом 80% жителей Москвы и
Главными проблемами граждане назвали большое количество посторонних людей (43%), неприятные, шумные компании и непонятный контингент (44%). Большинство россиян (47%) также полагают, что для того чтобы не было неудобств, необходимо обязать хостелы сделать отдельный вход и звукоизоляцию. А 25% опрошенных считают, что их вообще нужно закрыть.