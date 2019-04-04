Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Новый летающий кошмар»: в США оценили оружие РФ (фото)
Горящие Hyundai и Kia: все оказалось очень серьезно
Российские мамы показали, чем их кормят в роддомах (50 фото)
Отец Кристины Асмус отметил 60-летие на концерте Comedy Club
Тысячи квартир в Москве оказались никому не нужны
Япония готовится к новой эпохе Новая эра в истории Японии получила название Рэйва
Российские мамы показали, чем их кормят в роддомах (50 фото)
Андрей Аршавин отметил с дочкой ее день рождения
В России запретили популярный спрей от боли в горле
Врач тайно оплодотворял пациенток и стал отцом десятков детей
Макгрегор оскорбил жену Нурмагомедова
Бразилец покинул «Спартак» и обрадовался
Альбина Джанабаева вышла в свет в бейсболке и без макияжа
Как Алла Пугачева стала мужчиной и примерила усы
На дне океана нашли доисторическое «супершоссе»
Российский вертолет «притворился» самолетом
Тысячи квартир в Москве оказались никому не нужны
Названы главные причины отказа в ипотеке
Фоторепортажи
10Мир отметил День святого Патрика
15Хроника Даманского конфликта
12:35 (мск), источник: Daily Storm

Госдума приняла закон о запрете хостелов с отложенной датой вступления в силу

По новой версии закона, он начнет действовать только с 1 октября этого года.

Госдума приняла в последней редакции закон о запрете на размещение хостелов в жилых помещениях многоквартирных домов. Таким образом, в жилом доме нельзя создавать гостиницу или использовать часть квартир для предоставления гостиничных услуг. Изначально планировалось, что закон вступит в силу с 1 июля, однако по итогам работы согласительной комиссии Госдумы и Совфеда, новые правила начнут действовать с 1 октября 2019 года.

Согласно новому закону, размещать гостиницу или хостел в помещении многоквартирного дома можно будет после того, как оно будет переведено в нежилой фонд, что допускается только для помещений первого этажа или для помещений, размещенных прямо над другими нежилыми площадями.

Хостел также необходимо будет оснастить отдельным входом, необходимым оборудованием, системой звукоизоляции номеров, средствами пожарной безопасности, сигнализацией, сейфами, средствами для уборки и санитарной очистки номеров.

«Закон не запрещает хостелы, а ограничивает их расположение в жилых многоквартирных домах, позволяя бизнесу размещать хостелы на первых этажах домов с отдельным входом, чтобы не доставлять неудобств жильцам», — пояснил ранее идею законопроекта спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он отметил, что принятия этого закона давно ожидали многие граждане РФ, в частности, жители крупных городов.

Новость
Жители против туристов. Как закон о хостелах повлияет на путешественников

Совет Федерации 13 марта отклонил одобренный Госдумой законопроект, предложив на год отсрочить его вступление в силу, потому что малый бизнес не успел подготовиться к новым условиям. 21 марта дума создала согласительную комиссию вместе с Советом Федерации для доработки законопроекта, чтобы довести его до редакции, которую могли бы поддержать обе стороны.

Ранее ВЦИОМ провел социологический опрос, выяснив, что большинство россиян размещение хостелов в жилых домах не поддерживают. Такого мнения придерживаются 70% опрошенных. При этом 80% жителей Москвы и Санкт-Петербурга обеспокоены проблемой хостелов в жилых домах. Две трети москвичей и петербуржцев поддержали полный запрет их размещения на жилых этажах многоквартирных домов.

Главными проблемами граждане назвали большое количество посторонних людей (43%), неприятные, шумные компании и непонятный контингент (44%). Большинство россиян (47%) также полагают, что для того чтобы не было неудобств, необходимо обязать хостелы сделать отдельный вход и звукоизоляцию. А 25% опрошенных считают, что их вообще нужно закрыть.

 Госдума приняла закон о запрете хостелов с отложенной датой вступления в силу
В Министерстве здравоохранения Якутии проходят обыски
СМИ узнали причину авиакатастрофы с совладелицей S7
«Встряска для бизнеса»: уход от налогов будут искать по-новому
Генпрокуратура потребовала изъять дворцы у экс-главы Марий Эл
Российский хоккеист сравнил жизнь в США и России
Ученые открыли быстрый и бесплатный способ снять стресс
Озвучен «приговор» Большому Барьерному рифу
Зеленский заявил, что не признает воссоединение Крыма с Россией
Спорт
СМИ: МЮ расстанется с несколькими игроками по окончании сезона Как отмечают СМИ, летом из клуба, скорее всего, уйдут защитники Маттео Дармиан и Маркос Рохо
Hi-Tech
Цифровые клоны: зачем российские операторы собирают досье на абонентов Они знают о нас все.
Авто
Путин открыл российский завод Mercedes-Benz Первыми с конвейера завода сойдут седаны «Мерседес» E-класса, затем на площадке наладят выпуск внедорожников GLE, GLC и GLS
Кино
30-летняя возлюбленная Петросяна появится в «Модном приговоре» На съемках модного шоу Татьяна Брухунова поэкспериментировала со своей внешностью
Недвижимость
Как выглядит квартира в доме для профессоров МГУ: фото
В России могут массово обанкротиться застройщики
Назван размер дохода для комфортной выплаты ипотеки
Почему кредит на жилье лучше бесплатных квартир в СССР
Дети
Российские мамы показали, чем их кормят в роддомах (50 фото) Мамы со всех уголков страны прислали в редакцию Дети Mail.ru фотографии еды, которую им давали в роддоме (вот что называется страна контрастов — листайте галерею!). Врач-педиатр и эксперт по роддомам Татьяна Буцкая прокомментировала самые интересные фото, а также рассказала, чем на самом деле должны кормить мам.
Леди
Стриженова обеспокоила фанатов стремительным похудением Телеведущая продолжает терять вес.
Все о ремонте
10 предметов интерьера, которые изменили мир дизайна
Основы безопасности: о чем мы забываем, оформляя интерьер
5 простых способов сэкономить тепло и электричество
Как из чердака сделать полноценную комнату
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь