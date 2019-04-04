Орешкин заявил о начале масштабной инвентаризации госимущества

«На чем бы хотелось остановиться, первое — это, конечно, создание универсальной цифровой системы учета имущества… Понятно, что весь этот процесс невозможен без масштабной инвентаризации объектов федеральных органов собственности. У нас на выходе должен быть, конечно, полный учёт выявления неиспользуемых, а также неэффективно используемых объектов, в том числе государственных учреждений, это работа начата», — сказал он.
Орешкин отметил, что важно создавать универсальную цифровую систему учета имущества не обособленно, «а при полной синхронизации, с тем что мы ведём в Росреестре, Налоговой (службе — RNS), Казначействе, для того чтобы это была единая база в целом по стране, чтобы были автоматизированные процессы управления имущества, администрирование доходов».
По словам Орешкина, главный признак того, что работа ведётся эффективно — это большее вовлечение активов в хозяйственную деятельность и «больший доход, который получает федеральный бюджет».
Ранее глава МЭР о необходимости полной инвентаризации объектов недвижимости, в первую очередь земли в том числе для того, чтобы государство смогло восстановить неизвестные данные о советских постройках.