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14:37 (мск), источник: Lenta.Ru

Кудрин взялся за скандального министра

Счетная палата (СП), которой руководит бывший министр финансов Алексей Кудрин, намерена проверить работу министерства экономического развития, возглавляемого Максимом Орешкиным. Об этом говорится в перечне контрольных мероприятий аудиторского ведомства.

Источник: Reuters

СП намерена проверить эффективность управления средствами Фонда национального благосостояния (ФНБ), которые были направлены на финансирование инфраструктурных проектов. Палата также проведет проверку использования средств кредита Международного банка реконструкции и развития, выделенных на реализацию проекта «Развитие системы государственной статистики-2», которая реализовывалась с 2008 по 2018 годы.

Также СП проверит эффективность работы ведомства по сокращению числа объектов незавершенного строительства за 2017−2018 годы.

Проверкам подвергнется и работа структуры по снижению дотационности регионов России, работа по наращиванию бюджетной самостоятельности регионов и работа по повышению качества управления финансами в регионах.

Проверят и национальный проект «Повышение производительности труда и поддержка занятости», который находится в ведении Минэкономразвития.

Проверку пройдет сама программа, показатели, план мероприятий, а также выделение финансовых ресурсов на ее реализацию.

3 апреля стало известно, что «правительственный час» Орешкина в Госдуме был перенесен на неопределенный срок. Министр уже выступал перед депутатами, однако спикеру Госдумы Вячеславу Володину не понравился уровень подготовки чиновника по вопросам национальных проектов.

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