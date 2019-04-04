Кудрин взялся за скандального министра

СП намерена проверить эффективность управления средствами Фонда национального благосостояния (ФНБ), которые были направлены на финансирование инфраструктурных проектов. Палата также проведет проверку использования средств кредита Международного банка реконструкции и развития, выделенных на реализацию проекта «Развитие системы государственной статистики-2», которая реализовывалась с 2008 по 2018 годы.
Также СП проверит эффективность работы ведомства по сокращению числа объектов незавершенного строительства за 2017−2018 годы.
Проверкам подвергнется и работа структуры по снижению дотационности регионов России, работа по наращиванию бюджетной самостоятельности регионов и работа по повышению качества управления финансами в регионах.
Проверят и национальный проект «Повышение производительности труда и поддержка занятости», который находится в ведении Минэкономразвития.
Проверку пройдет сама программа, показатели, план мероприятий, а также выделение финансовых ресурсов на ее реализацию.
3 апреля стало известно, что «правительственный час» Орешкина в Госдуме был перенесен на неопределенный срок. Министр уже выступал перед депутатами, однако спикеру Госдумы Вячеславу Володину не понравился уровень подготовки чиновника по вопросам национальных проектов.