Цена нефти Brent поднялась выше $70 за баррель
Стоимость нефти марки Brent на Интерконтинентальной бирже впервые с 12 ноября поднялась выше отметки $70 за баррель.
Стоимость нефти марки Brent на Интерконтинентальной бирже впервые с 12 ноября поднялась выше отметки $70 за баррель.
По состоянию на 20:53 мск июньский фьючерс торговался по $70,01 за баррель.
Ранее рейтинговое агентство S&P Global Ratings увеличило прогноз цены на нефть Brent в 2019 и 2020 годах с $55 до $60 за баррель. Прогноз был скорректирован за счет запланированного сокращения добычи нефти странами ОПЕК и Россией, а также снижения добычи в Венесуэле.