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22:45 (мск), источник: Коммерсантъ

Цена нефти Brent поднялась выше $70 за баррель

Стоимость нефти марки Brent на Интерконтинентальной бирже впервые с 12 ноября поднялась выше отметки $70 за баррель.

Источник: AP 2019

По состоянию на 20:53 мск июньский фьючерс торговался по $70,01 за баррель.

Ранее рейтинговое агентство S&P Global Ratings увеличило прогноз цены на нефть Brent в 2019 и 2020 годах с $55 до $60 за баррель. Прогноз был скорректирован за счет запланированного сокращения добычи нефти странами ОПЕК и Россией, а также снижения добычи в Венесуэле.

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