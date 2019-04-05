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09:56 (мск), источник: Аргументы и факты

Вывести из тени. Кого коснётся «гаражная амнистия»?

Минэкономразвития подготовило проект закона «о ­гаражах…», который в народе уже назвали «гаражной амнистией».

Источник: РИА "Новости"

Впрочем, слово «амнистия» не совсем подходит для данного законопроекта. Никого прощать, освобождать и уж тем более раздавать земли под гаражами-самостроями государство не собирается.

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«Некоторые послабления предусмотрены для тех, кто возвёл индивидуальный гараж или использовал гараж в ко­оперативе до введения Градостроительного кодекса РФ, то есть до 30 декабря 2004 г. — почти 15 лет назад. Этим гражданам предлагают упрощённую схему легализации при предоставлении необходимых справок. Например, оформление земли в аренду сроком на 5 лет без проведения торгов, — говорит гендиректор юридической компании Алексей Петропольский. — В остальном проект закона направлен на наведение порядка в гаражной сфере и легализацию гаражей в стране. Пока там творится настоящий бардак. Сейчас официально зарегистрировано лишь 20−30% сооружений, называемых гаражами. В законодательстве нет даже такого понятия, как «гараж».

Проект же закона предлагает ввести такие понятия, как «индивидуальный гараж» (он может иметь подвал или погреб, общие с другими гаражами стены, крышу и фундамент), «машино-­место», ­"коллективный гараж, «территория гаражного назначения», «гаражный кооператив». Все они относятся к капитальным строениям, которые имеют фундамент.

Как помогут инвалидам?

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«В целом от законопроекта ожидается большой социальный эффект, — говорит директор департамента недвижимости Минэкономразвития РФ Алексей Бутовецкий. — Например, законопроект вводит понятие “некапитальный гараж”. Это даст возможность предоставлять инвалидам вне очереди места для строительст­ва гаража или стоянки для машин вблизи их места житель­ства (по закону “О соцзащите инвалидов в РФ”). В настоящее время бывают трудности с формированием земельного участка для строительства гаража или стоянки на территории, занятой многоквартирными домами. Часто инвалиды, желающие получить участок земли, несут расходы за внесение изменений в проекты планировки и межевания».

Законопроект планируется внести в правительство в мае, а заработать может уже с 2020 г. При этом он не касается гаражей, которые построены рядом с индивидуальными и садовыми домами (такие гаражи считаются вспомогательными объектами и регистрируются иначе), а также подземных гаражей и тех, которые находятся внутри многоквартирных домов и коммерческих объектов, например торговых и офисных центров.

«Гаражная экономика»

Отдельным пунктом в законе указано: «Использование индивидуальных гаражей, некапитальных гаражей и машино-мест для осуществления в них предпринимательской деятельности не допускается».

Это означает одно: государство обратило внимание на «гаражную экономику», в которую во­влечены миллионы граждан.

В гаражах производится почти всё — от мебели до сосисок, от водки до тротуарной плитки. Там размещаются автомастерские, шиномонтажки, зерносклады. По новому закону гаражи можно будет использовать только для размещения транспортных средств, а также для личных и бытовых нужд.

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Все капитальные строения стоит зарегистрировать в Росреестре, получить на них право собственности и платить налог на имущество. При этом в Минэкономразвития подчёркивают: регистрировать объекты недвижимости в ЕГРН — это право граждан, а не обязанность.

Сейчас в РФ зарегистрировано всего 37 тыс. гаражно-строительных кооперативов, а на кадастровый учёт поставлено лишь 5,6 млн гаражных объектов. Как будут выводить из тени остальных? Об этом можно прочитать в проекте закона: «До 1 января 2022 г. органы мест­ного самоуправления поселений или городских округов осуществляют мероприятия, направленные на выявление правообладателей расположенных в границах соответствующих муниципальных образований индивидуальных гаражей и машино-мест, права на которые не зарегистрированы в ЕГРН, и оказание содейст­вия гражданам в приобретении прав на них и на земельные участки…».

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