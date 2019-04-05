Вывести из тени. Кого коснётся «гаражная амнистия»?
Минэкономразвития подготовило проект закона «о гаражах…», который в народе уже назвали «гаражной амнистией».
Минэкономразвития подготовило проект закона «о гаражах…», который в народе уже назвали «гаражной амнистией».
Впрочем, слово «амнистия» не совсем подходит для данного законопроекта. Никого прощать, освобождать и уж тем более раздавать земли под
«Некоторые послабления предусмотрены для тех, кто возвёл индивидуальный гараж или использовал гараж в кооперативе до введения Градостроительного кодекса РФ, то есть до 30 декабря 2004 г. — почти 15 лет назад. Этим гражданам предлагают упрощённую схему легализации при предоставлении необходимых справок. Например, оформление земли в аренду сроком на 5 лет без проведения торгов, — говорит гендиректор юридической компании Алексей Петропольский. — В остальном проект закона направлен на наведение порядка в гаражной сфере и легализацию гаражей в стране. Пока там творится настоящий бардак. Сейчас официально зарегистрировано лишь 20−30% сооружений, называемых гаражами. В законодательстве нет даже такого понятия, как «гараж».
Проект же закона предлагает ввести такие понятия, как «индивидуальный гараж» (он может иметь подвал или погреб, общие с другими гаражами стены, крышу и фундамент), «машино-место», "коллективный гараж, «территория гаражного назначения», «гаражный кооператив». Все они относятся к капитальным строениям, которые имеют фундамент.
«В целом от законопроекта ожидается большой социальный эффект, — говорит директор департамента недвижимости Минэкономразвития РФ Алексей Бутовецкий. — Например, законопроект вводит понятие “некапитальный гараж”. Это даст возможность предоставлять инвалидам вне очереди места для строительства гаража или стоянки для машин вблизи их места жительства (по закону “О соцзащите инвалидов в РФ”). В настоящее время бывают трудности с формированием земельного участка для строительства гаража или стоянки на территории, занятой многоквартирными домами. Часто инвалиды, желающие получить участок земли, несут расходы за внесение изменений в проекты планировки и межевания».
Законопроект планируется внести в правительство в мае, а заработать может уже с 2020 г. При этом он не касается гаражей, которые построены рядом с индивидуальными и садовыми домами (такие гаражи считаются вспомогательными объектами и регистрируются иначе), а также подземных гаражей и тех, которые находятся внутри многоквартирных домов и коммерческих объектов, например торговых и офисных центров.
Отдельным пунктом в законе указано: «Использование индивидуальных гаражей, некапитальных гаражей и
В гаражах производится почти всё — от мебели до сосисок, от водки до тротуарной плитки. Там размещаются автомастерские, шиномонтажки, зерносклады. По новому закону гаражи можно будет использовать только для размещения транспортных средств, а также для личных и бытовых нужд.
Все капитальные строения стоит зарегистрировать в Росреестре, получить на них право собственности и платить налог на имущество. При этом в Минэкономразвития подчёркивают: регистрировать объекты недвижимости в ЕГРН — это право граждан, а не обязанность.
Сейчас в РФ зарегистрировано всего 37 тыс.