Детские проценты: льготной ипотеке добавят срок
Субсидирование кредита под 6% распространят на весь срок его действия.
Субсидирование кредита под 6% распространят на весь срок его действия.
Семьи с детьми смогут брать льготную ипотеку по субсидируемой ставке 6% годовых на весь срок кредита, а не на три с половиной и восемь лет, как сейчас. Соответствующие изменения содержатся в правительственном постановлении, которое уже подписано
Программа субсидирования ипотечной ставки для семей с детьми, рассчитанная до 2022 года, была разработана по предложению президента Владимира Путина и запущена 1 января 2018-го. Прошлым летом правила предоставления кредитов с субсидированием процентной ставки были существенно скорректированы. В частности, была увеличена максимальная сумма, которую могут получить заемщики, а семьи с четырьмя и более детьми получили дополнительные льготы.
По данным Минфина, с момента начала реализации программы по февраль 2019 года было выдано 7,1 тыс. ипотечных кредитов на 17,3 млрд рублей. При этом в ноябре 2017 года президент, оценивая перспективы программы, заявлял, что воспользоваться льготной ипотекой смогут более 500 тыс. семей.
Низкий спрос на кредиты в рамках программы обусловлен ограниченностью срока действия льготной ставки в 6% (до трех лет при рождении второго ребенка, пять лет — третьего, не более восьми лет — при рождении второго и последующего детей в период срока действия программы), пояснили «Известиям» в ДОМ. РФ.
— С одной стороны, принимая решение об улучшении жилищных условий с помощью ипотеки, заемщики могли быть не уверены в будущих доходах семьи. Они опасались брать на себя обязательства по ипотечному кредиту, ставка по которому будет равна рыночной после окончания льготного периода, — рассказал представитель ДОМ. РФ. — С другой стороны, банки в рамках оценки рисков потенциальных заемщиков использовали при расчете рыночную ставку, что также ограничивало количество потенциальных участников программы.
Кроме того, правила не предусматривали и повторного рефинансирования, что не дает возможности гражданам, которые имеют кредит, воспользоваться условиями программы субсидирования.
Как рассказали «Известиям» в
По новым правилам, субсидирование кредита по ставке 6% распространяется на весь срок его действия, а для жителей Дальневосточного федерального округа при условии приобретения жилья на указанной территории ипотека будет выдаваться под 5% годовых. Кроме того, если жители ДФО приобретают недвижимость в сельской местности, то льготой можно воспользоваться при покупке не только на первичном, но и на вторичном рынке.
По оценкам ДОМ. РФ, после внесения изменений в условия (льготная ставка 6% на весь срок кредита) потенциальный спрос на нее может составить более 100 тыс. кредитов ежегодно.
В ВТБ, который также является участником программы, также считают, что изменения окажут положительное влияние на развитие рынка ипотечного кредитования, где уже сейчас отмечают стабильный спрос на кредиты по льготной ставке и планируют использовать весь выделенный Минфином лимит (106,7 млрд рублей). Общий лимит на все банки изначально утвержден в объеме 600 млрд рублей.
— Со временем он будет расти, поскольку всё большая часть населения будет подходить под условия программы госсубсидирования, — сообщили «Известиям» в
Согласно этим условиям, уточнили в финансовой организации, дети заемщиков должны быть рождены после 1 января 2018 года. Также необходимо будет обосновать и потребность в улучшении жилищных условий.