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10:02 (мск), источник: Известия

Детские проценты: льготной ипотеке добавят срок

Субсидирование кредита под 6% распространят на весь срок его действия.

Источник: РИА "Новости"

Семьи с детьми смогут брать льготную ипотеку по субсидируемой ставке 6% годовых на весь срок кредита, а не на три с половиной и восемь лет, как сейчас. Соответствующие изменения содержатся в правительственном постановлении, которое уже подписано премьер-министром Дмитрием Медведевым. Об этом «Известиям» сообщили в аппарате кабмина. Документ содержит еще ряд принципиальных изменений, а для жителей ДФО в нем предусмотрены особые условия. В правительстве считают, что корректировка программы госсубсидирования ипотечной ставки будет способствовать повышению спроса на льготные кредиты. По оценкам госкомпании ДОМ. РФ, которая является оператором программы, улучшение условий позволит более чем на порядок увеличить число граждан, которые смогут ей воспользоваться.

От трех до восьми

Программа субсидирования ипотечной ставки для семей с детьми, рассчитанная до 2022 года, была разработана по предложению президента Владимира Путина и запущена 1 января 2018-го. Прошлым летом правила предоставления кредитов с субсидированием процентной ставки были существенно скорректированы. В частности, была увеличена максимальная сумма, которую могут получить заемщики, а семьи с четырьмя и более детьми получили дополнительные льготы.

Но из-за некоторых условий программа была недостаточно востребована россиянами, о чем неоднократно говорили представители исполнительной власти.

По данным Минфина, с момента начала реализации программы по февраль 2019 года было выдано 7,1 тыс. ипотечных кредитов на 17,3 млрд рублей. При этом в ноябре 2017 года президент, оценивая перспективы программы, заявлял, что воспользоваться льготной ипотекой смогут более 500 тыс. семей.

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Низкий спрос на кредиты в рамках программы обусловлен ограниченностью срока действия льготной ставки в 6% (до трех лет при рождении второго ребенка, пять лет — третьего, не более восьми лет — при рождении второго и последующего детей в период срока действия программы), пояснили «Известиям» в ДОМ. РФ.

— С одной стороны, принимая решение об улучшении жилищных условий с помощью ипотеки, заемщики могли быть не уверены в будущих доходах семьи. Они опасались брать на себя обязательства по ипотечному кредиту, ставка по которому будет равна рыночной после окончания льготного периода, — рассказал представитель ДОМ. РФ. — С другой стороны, банки в рамках оценки рисков потенциальных заемщиков использовали при расчете рыночную ставку, что также ограничивало количество потенциальных участников программы.

Фактически ипотечный кредит выдавался людям, которые могли бы взять кредит по рыночной ставке. Тем же, кто может выплачивать ипотеку только под 6%, программа была недоступна. В результате семьи, которые больше всего нуждаются в улучшении жилищных условий, не могли воспользоваться льготной ипотекой, отметил представитель оператора программы.

Кроме того, правила не предусматривали и повторного рефинансирования, что не дает возможности гражданам, которые имеют кредит, воспользоваться условиями программы субсидирования.

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На весь срок

Как рассказали «Известиям» в пресс-службе Минфина, по поручению президента были разработаны меры по усовершенствованию условий программы субсидирования процентной ставки по ипотечным кредитам для российских граждан, имеющих детей, было подготовлено постановление, которое предусматривает ряд изменений условий программы субсидирования.

По новым правилам, субсидирование кредита по ставке 6% распространяется на весь срок его действия, а для жителей Дальневосточного федерального округа при условии приобретения жилья на указанной территории ипотека будет выдаваться под 5% годовых. Кроме того, если жители ДФО приобретают недвижимость в сельской местности, то льготой можно воспользоваться при покупке не только на первичном, но и на вторичном рынке.

Еще одно принципиальное изменение — заемщики, которые уже имеют рефинансированные кредиты, смогут рефинансировать их еще раз. В правительстве считают, что внесенные корректировки будут способствовать увеличению спроса граждан на ипотечные кредиты, а также увеличению рождаемости.

По оценкам ДОМ. РФ, после внесения изменений в условия (льготная ставка 6% на весь срок кредита) потенциальный спрос на нее может составить более 100 тыс. кредитов ежегодно.

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В ВТБ, который также является участником программы, также считают, что изменения окажут положительное влияние на развитие рынка ипотечного кредитования, где уже сейчас отмечают стабильный спрос на кредиты по льготной ставке и планируют использовать весь выделенный Минфином лимит (106,7 млрд рублей). Общий лимит на все банки изначально утвержден в объеме 600 млрд рублей.

— Со временем он будет расти, поскольку всё большая часть населения будет подходить под условия программы госсубсидирования, — сообщили «Известиям» в пресс-службе ВТБ.

Согласно этим условиям, уточнили в финансовой организации, дети заемщиков должны быть рождены после 1 января 2018 года. Также необходимо будет обосновать и потребность в улучшении жилищных условий.

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