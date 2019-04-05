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02:05 (мск), источник: Daily Storm

СМИ: Путин поддержал идею создания 5G в России

Ранее против появления пятого поколения мобильной связи высказывались российские военные.

Источник: Reuters

Заместитель министра цифрового развития Олег Иванов 4 апреля в ходе выступления на Госкомиссии по радиочастотам, где обсуждался вопрос дефицита частот, заявил, что президент РФ Владимир Путин поручил Совету безопасности проработать вопрос о создании сети 5G в диапазоне 3,4−3,8 ГГц. На данным момент этот диапазон занят военным оборудованием, которые ранее выступили против появления в России пятого поколения мобильной сети. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на четырех участников совещания.

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По данным «Ведомостей», Иванов планирует найти компромисс между требованиями операторов связи и силовиков. Частота 3,4−3,8 ГГц является базовой для создания 5G и, как отмечает издание, у операторов есть подходящее для использования данного диапазона оборудование.

Представитель МТС сообщил «Ведомостям», что данный диапазон обеспечивает максимальное покрытие и высокую скорость интернета. Однако в Минобороны, по данным газеты, выступают против такого решения и просят не спешить с использованием указанных частот.

По словам федерального чиновника, сообщают «Ведомости», на частотах 3,4−3,8 ГГц работает спутниковая связь нескольких ведомств, в том числе военного. В результате назревает конфликт, ведь если, подчеркивает издание, силовики не отдадут этот диапазон, 5G не сможет работать в полную силу, следовательно, будет невозможна работа беспилотного транспорта, телемедицины и не только. Кроме того, на существующие мобильные связи будет увеличиваться нагрузка, что скажется на их скорости и качестве услуг, добавил источник «Ведомостей».

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Ранее Владимир Путин озвучил идею необходимости появления в стране сети 5G в Послании Федеральному собранию. Что касается поручения президента, то оно появилось после того, как вице-премьер Максим Акимов, который курирует вопросы связи, попросил президента РФ помочь в решении проблем с дефицитом частот в диапазоне 3,4−3,8 ГГц, сообщил собеседник «Ведомостей». Проблема не только в том, отметил источник издания, что в итоге 5G может заработать в России намного позже, чем планировалось, но и в том, что это станет причиной серьезного экономического отставания от Америки и Азии, где данная связь уже появилась.

Пресс-секретарь Дмитрий Песков, отмечают «Ведомости», отказался от комментариев, но отметил, что данным вопросом будет заниматься правительство. Что касается Путина, то у него, как цитирует газета Пескова, нет мобильного телефона, он использует аппараты закрытой связи, которые «переживут все смартфоны».

В 2009 году, сообщают «Ведомости», Дмитрий Медведев, действующий на тот момент президент РФ, помог разрешить похожий спор между военными и операторами связи.

Тогда это касалось связи 3G и силовики два года не уступали операторам радиочастоты, пока не вмешался президент Медведев.

Напомним, о необходимости быстрого внедрения пятого поколения мобильной связи говорил в феврале в послании к Федеральному собранию президент России Владимир Путин. По расчетам чиновников, массовое использование 5G в России начнется в начале следующего десятилетия. В Южной Корее, как отмечает издание, уже появилась первая в мире национальная сеть 5G. Одновременно с ним оператор Verizon запустила 5G в США.

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