СМИ: Путин поддержал идею создания 5G в России
Ранее против появления пятого поколения мобильной связи высказывались российские военные.
Ранее против появления пятого поколения мобильной связи высказывались российские военные.
Заместитель министра цифрового развития Олег Иванов 4 апреля в ходе выступления на Госкомиссии по радиочастотам, где обсуждался вопрос дефицита частот, заявил, что президент РФ Владимир Путин поручил Совету безопасности проработать вопрос о создании сети 5G в диапазоне 3,4−3,8 ГГц. На данным момент этот диапазон занят военным оборудованием, которые ранее выступили против появления в России пятого поколения мобильной сети. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на четырех участников совещания.
По данным «Ведомостей», Иванов планирует найти компромисс между требованиями операторов связи и силовиков. Частота 3,4−3,8 ГГц является базовой для создания 5G и, как отмечает издание, у операторов есть подходящее для использования данного диапазона оборудование.
Представитель МТС сообщил «Ведомостям», что данный диапазон обеспечивает максимальное покрытие и высокую скорость интернета. Однако в Минобороны, по данным газеты, выступают против такого решения и просят не спешить с использованием указанных частот.
По словам федерального чиновника, сообщают «Ведомости», на частотах 3,4−3,8 ГГц работает спутниковая связь нескольких ведомств, в том числе военного. В результате назревает конфликт, ведь если, подчеркивает издание, силовики не отдадут этот диапазон, 5G не сможет работать в полную силу, следовательно, будет невозможна работа беспилотного транспорта, телемедицины и не только. Кроме того, на существующие мобильные связи будет увеличиваться нагрузка, что скажется на их скорости и качестве услуг, добавил источник «Ведомостей».
Ранее Владимир Путин озвучил идею необходимости появления в стране сети 5G в Послании Федеральному собранию. Что касается поручения президента, то оно появилось после того, как
Тогда это касалось связи 3G и силовики два года не уступали операторам радиочастоты, пока не вмешался президент Медведев.
Напомним, о необходимости быстрого внедрения пятого поколения мобильной связи говорил в феврале в послании к Федеральному собранию президент России Владимир Путин. По расчетам чиновников, массовое использование 5G в России начнется в начале следующего десятилетия. В Южной Корее, как отмечает издание, уже появилась первая в мире национальная сеть 5G. Одновременно с ним оператор Verizon запустила 5G в США.