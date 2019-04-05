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09:08 (мск), источник: Lenta.Ru

Илон Маск потерял миллиард долларов за две минуты

Миллиардер Илон Маск потерял 1,1 миллиарда долларов за две минуты после открытия торгов в Нью-Йорке. Об этом сообщает Bloomberg.

Источник: AP 2019

Акции его компании Tesla Inc. обрушились на 11 процентов. Игроки на бирже отреагировали таким образом из-за новости о рекордном сокращении поставок электромобилей до 63 тысяч в первом квартале 2019 года с 90 тысяч в четвертом квартале прошлого года.

Это падение акций сократило состояние Маска до 22,3 миллиарда долларов.
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19 февраля Маск разместил твит о планах выпустить полмиллиона электрокаров в 2019 году. Комиссия по ценным бумагам (SEC) США посчитала, что это сообщение может повлиять на поведение инвесторов. В итоге на новостях об обвинениях SEC акции компании упали на 5,4 процента.

В сентябре 2018 года SEC возбудила против Илона Маска уголовное дело. Поводом стал твит о намерении сделать компанию частной и выкупить все акции по 420 долларов. Заявленная цена была выше рыночной, а Маск впоследствии отказался от своих планов. Это стало поводом заподозрить его в мошенничестве с целью повлиять на курс акций. В итоге он покинул пост председателя совета директоров.

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