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08:55 (мск), источник: Интерфакс

Сбербанк и МКБ ограничили прием пятитысячных купюр в банкоматах

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU — Сбербанк России и Московский кредитный банк (МКБ) ограничили прием купюр номиналом 5 тысяч рублей в некоторых банкоматах, сообщила в пятницу газета «Ведомости».

Источник: РИА "Новости"

С проблемами в использовании таких банкнот клиенты банка начали сталкиваться в воскресенье, отмечает издание. В МКБ подтвердили, что временно отключали 40 банкоматов из 3500 для тестирования обновления программного обеспечения. В колл-центре Сбербанка «Ведомостям» сообщили о наличии проблемы, в то же время пресс-служба заявила об отсутствии ограничений по приему купюр определенного номинала.

Источник издания сообщил, что «пару месяцев назад был вброс в банкоматы фальшивых 5000 рублей». В ЦБ отметили, что в феврале банки при пересчете наличности из кассет банкнотоприемных устройств выявили изделия, имитирующие банкноты номиналом 5 тыс. рублей, это были «единичные случаи» вбросов в банкоматы с валидаторами устаревших модификаций, не соответствующих требованиям ЦБ.

Пятитысячные купюры — это банкноты самого крупного номинала в России с 2006 года по настоящее время. Проблемы с их приемом в банкоматах из-за большого количества подделок и обновления ПО самими банками возникали в течение нескольких лет, в том числе в 2012, 2013, 2015, 2016 и 2018 годах.

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