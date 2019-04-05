Сбербанк и МКБ ограничили прием пятитысячных купюр в банкоматах

С проблемами в использовании таких банкнот клиенты банка начали сталкиваться в воскресенье, отмечает издание. В МКБ подтвердили, что временно отключали 40 банкоматов из 3500 для тестирования обновления программного обеспечения. В колл-центре Сбербанка «Ведомостям» сообщили о наличии проблемы, в то же время пресс-служба заявила об отсутствии ограничений по приему купюр определенного номинала.
Источник издания сообщил, что «пару месяцев назад был вброс в банкоматы фальшивых 5000 рублей». В ЦБ отметили, что в феврале банки при пересчете наличности из кассет банкнотоприемных устройств выявили изделия, имитирующие банкноты номиналом 5 тыс. рублей, это были «единичные случаи» вбросов в банкоматы с валидаторами устаревших модификаций, не соответствующих требованиям ЦБ.
Пятитысячные купюры — это банкноты самого крупного номинала в России с 2006 года по настоящее время. Проблемы с их приемом в банкоматах из-за большого количества подделок и обновления ПО самими банками возникали в течение нескольких лет, в том числе в 2012, 2013, 2015, 2016 и 2018 годах.