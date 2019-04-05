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11:55 (мск), источник: Известия

Банки опровергли ограничения на прием крупных купюр в банкоматах

Сбербанк и Московский кредитный банк (МКБ) опровергли введение ограничений на приемы пятитысячных купюр в своих банкоматах, о которых сообщили СМИ.

Источник: Известия

RNS со ссылкой на пресс-службу МКБ сообщает, что ограничения коснулись только 40 банкоматов из 3,5 тыс., они были связаны с плановым обновлением программного обеспечения и уже перестали действовать.

В Сбербанке опровергли масштабные ограничения на прием пятитысячных купюр в терминалах, но заявили, что некоторые устройства всё же не имеют такого функционала, передает «РИА Новости».

Ранее 5 апреля газета «Ведомости» сообщила, что в банкоматах Сбербанка и МКБ ограничили прием купюр в 5 тыс. рублей. По словам сотрудника одного из крупных банков, ограничения могут быть связаны с обновлением шаблонов купюр и соответствующими изменениями в софте, который учат отличать подделки, пишет РБК.

В ноябре 2018 года жители Иркутска, молодой человек и девушка, смогли положить пятитысячную купюру «Банка приколов» на свой счет через банковский терминал. После этого они несколько дней приобретали ненастоящие деньги и зачисляли через это же устройство. Общая сумма ущерба оценивается в 430 тыс. рублей. Суд приговорил обоих к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком в два года.

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