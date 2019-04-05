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13:00 (мск), источник: Inc.Russia

ЦБ заинтересовался банками, работающими вблизи крупных рынков

Центробанк усилил борьбу с теневым оборотом наличных на рынках. До 4 апреля банки должны были сообщить регулятору о своих точках, которые работают около рынков. ЦБ также попросил «информировать незамедлительно» обо всех изменениях в работе таких пунктов обслуживания.

Источник: РИА "Новости"

В Центральном банке не пояснили, что намерены делать с информацией о банках, работающих рядом с рынками. В марте прошлого года регулятор заявил об усилении перетока теневой наличности из банковского сектора в небанковский, в том числе торговый.

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На крупных рынках проходят валютообменные операции, и не все они полностью отражаются в балансе, сообщил ЦБ. По мнению собеседника «Ведомостей», именно на рынках находится много желающих поменять валюту на крупные суммы без подтверждения доходов. Осенью прошлого года такие сделки проходили на рынках ежедневно, полагает регулятор. При этом неизвестно, кто именно таким образом покупает валюту. Клиенты, чьи данные фигурируют в документах банка, валюту в нем не покупали, либо покупали, но не на такие суммы.

Источник издания назвал рынок большим агрегатором наличных денег, которые можно продавать за процент. К тому же, по его словам, торговые предприятия хорошо подходят для хранения таких денег. «Банковская ячейка — отличный вариант, безопасно. Кроме того, компания в ячейку деньги положила, а потом аналогичная сумма упала на ее счет в этом же банке. Вот и “инкассация” прошла. Логистически это удобно — безопасно и далеко ходить не надо», — говорит источник.

Силовики проводили обыски в начале марта в ТЦ «Москва», рынках «Садовод» и «Фуд Сити», сообщал Inc. Причиной проверок стали возможные криптовалютные фермы на территории торговых объектов. В апреле прошлого года директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Юрий Полупанов заявил, что эти рынки «стали практически пионерами и лидерами по предложению о покупке криптовалют».

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