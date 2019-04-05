Нефтяники продлили соглашение с правительством о стабилизации цен на топливо
Оно действует до июля.
Оно действует до июля.
Отдельных дополнительных соглашений с компаниями подписано не было, сказали «Ведомостям» два собеседника, близкие к двум нефтеперерабатывающим компаниям. По их словам, подписан протокол совещания у Козака от прошлого вторника, 26 марта.
В прошлый вторник у Козака было совещание с нефтяными компаниями, на котором участники договорились, что нефтеперерабатывающие компании будут и дальше сдерживать цены на прежнем уровне на моторное топливо на мелкооптовом рынке. Тогда же были приняты решения, что соглашение с нефтяниками должно быть продлено, однако новых документов нефтяные компании на подпись не получили, говорят источники.
Они добавляют, что в протоколе совещания есть второй пункт, в котором указано, что компании согласились сдерживать рост цен до июля, а также выполнять условия соглашения с Минэнерго и Федеральной антимонопольной службой (ФАС) от октября прошлого года. Дополнительных бумаг компании не подписывали, нужно ли это и будут ли Минэнерго и антимонопольная служба их присылать, неизвестно.
Федеральный чиновник уточняет, что никаких новых соглашений не нужно, он утверждает, что, после того как протокол совещания у Козака подписан, продлено соглашение от октября 2018 г.
В конце марта премьер Дмитрий Медведев и Козак пообещали продлить соглашения с нефтяниками еще на квартал. Однако это сделать не удалось. Правительство не может прийти к единой позиции, как исправить условия предыдущего соглашения и удовлетворить требования одновременно Минфина, Минэнерго, ФАС и нефтяников, говорили собеседники «Ведомостей». Среди причин спора были вопросы о компенсации нефтяникам и выпадающих доходах бюджета. Если раньше правительство компенсировало нефтяникам из бюджета 60% разницы между ценой нефтепродуктов при их экспорте и фиксированной ценой 56 000 руб. (бензин) и 50 000 руб. (дизельное топливо), то у Медведева было решено снизить планки до 51 000 и 46 000 руб. соответственно. Минфин
Ирина Чевтаева, Виталий Петлевой