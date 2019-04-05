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14:37 (мск), источник: Ведомости

Нефтяники продлили соглашение с правительством о стабилизации цен на топливо

Оно действует до июля.

Источник: Reuters

Вице-премьер Дмитрий Козак рассказал журналистам, что нефтяные компании подписали соглашения с правительством о стабилизации цен на моторные топлива в России. По его словам, договоренности будут действовать до июля: «В прошлом году удалось удержать на приемлемом уровне цены на топливо. Но в этом году нам надо уйти от ручного управления. Нам надо уже в ближайшее время с учетом демпфера сделать самонастраивающийся механизм».

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Отдельных дополнительных соглашений с компаниями подписано не было, сказали «Ведомостям» два собеседника, близкие к двум нефтеперерабатывающим компаниям. По их словам, подписан протокол совещания у Козака от прошлого вторника, 26 марта.

В прошлый вторник у Козака было совещание с нефтяными компаниями, на котором участники договорились, что нефтеперерабатывающие компании будут и дальше сдерживать цены на прежнем уровне на моторное топливо на мелкооптовом рынке. Тогда же были приняты решения, что соглашение с нефтяниками должно быть продлено, однако новых документов нефтяные компании на подпись не получили, говорят источники.

Они добавляют, что в протоколе совещания есть второй пункт, в котором указано, что компании согласились сдерживать рост цен до июля, а также выполнять условия соглашения с Минэнерго и Федеральной антимонопольной службой (ФАС) от октября прошлого года. Дополнительных бумаг компании не подписывали, нужно ли это и будут ли Минэнерго и антимонопольная служба их присылать, неизвестно.

Федеральный чиновник уточняет, что никаких новых соглашений не нужно, он утверждает, что, после того как протокол совещания у Козака подписан, продлено соглашение от октября 2018 г.

Прошлой осенью Минэнерго и ФАС подписали соглашение с крупнейшими российскими нефтяными компаниями по стабилизации рынка топлива на период с 1 ноября по 31 марта 2019 г. Оно касалось мелкооптовых цен на бензины Аи-92, Аи-95 и дизельное топливо (зимнее и летнее).
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В конце марта премьер Дмитрий Медведев и Козак пообещали продлить соглашения с нефтяниками еще на квартал. Однако это сделать не удалось. Правительство не может прийти к единой позиции, как исправить условия предыдущего соглашения и удовлетворить требования одновременно Минфина, Минэнерго, ФАС и нефтяников, говорили собеседники «Ведомостей». Среди причин спора были вопросы о компенсации нефтяникам и выпадающих доходах бюджета. Если раньше правительство компенсировало нефтяникам из бюджета 60% разницы между ценой нефтепродуктов при их экспорте и фиксированной ценой 56 000 руб. (бензин) и 50 000 руб. (дизельное топливо), то у Медведева было решено снизить планки до 51 000 и 46 000 руб. соответственно. Минфин из-за этого насчитал выпадающих доходов на 120−190 млрд руб. в год и принципиально потребовал компенсировать их. Источников может быть три, говорили «Ведомостям» несколько участников обсуждения: фонд национального благосостояния, повышение пошлин на топливные полуфабрикаты (средние дистилляты), повышение НДПИ.

Ирина Чевтаева, Виталий Петлевой

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Второй раз за год правительство «вручную» снимает остроту в ситуации со стоимостью топлива.

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