Продвижение России в первую двадцатку рейтинга Doing Business отложили до 2024 года

В 2012 году Владимир Путин поставил задачу к 2018 году поднять РФ на 20-е место рейтинга, который является наиболее авторитетным индикатором развития инвестиционного климата в мире. Тогда Россия находилась на 120 месте.
Несмотря на впечатляющий рывок, решить эту задачу не удалось — в 2018 году Россия остановилась на 31-м месте.
Как сообщил собеседник агентства, согласно новому поручению президента, Россия должна достичь 20-го места в рейтинге к 2024 году.
Это подтвердили в Минэкономразвития. Там отметили, что с 2011 года Россия остается единственной страной, продемонтрировавшей рост рейтинга на 89 позиций. В ведомстве пояснили, что будут работать, в частности, над тем, чтобы эксперты ВБ учли уже проведенные, но не пока не подтвержденные реформы. Это сокращение срока, необходимого для подготовки и уплаты трех основных налогов, действующее нормативное правовое регулирование по направлению «защита миноритарных акционеров», упрощение в сфере регистрации собственности и международной торговли.