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15:47 (мск), источник: Интерфакс

Продвижение России в первую двадцатку рейтинга Doing Business отложили до 2024 года

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU — Продвижение в рейтинге Всемирного банка Doing Business, которое майскими указами 2012 года было назначено одним из KPI для российских чиновников, в указ 2018 года не вошло, но, тем не менее, остается для властей приоритетной задачей, сообщил «Интерфаксу» в четверг источник в финансово-экономическом блоке правительства.

Источник: РИА "Новости"

В 2012 году Владимир Путин поставил задачу к 2018 году поднять РФ на 20-е место рейтинга, который является наиболее авторитетным индикатором развития инвестиционного климата в мире. Тогда Россия находилась на 120 месте.

Несмотря на впечатляющий рывок, решить эту задачу не удалось — в 2018 году Россия остановилась на 31-м месте.

Как сообщил собеседник агентства, согласно новому поручению президента, Россия должна достичь 20-го места в рейтинге к 2024 году.

Это подтвердили в Минэкономразвития. Там отметили, что с 2011 года Россия остается единственной страной, продемонтрировавшей рост рейтинга на 89 позиций. В ведомстве пояснили, что будут работать, в частности, над тем, чтобы эксперты ВБ учли уже проведенные, но не пока не подтвержденные реформы. Это сокращение срока, необходимого для подготовки и уплаты трех основных налогов, действующее нормативное правовое регулирование по направлению «защита миноритарных акционеров», упрощение в сфере регистрации собственности и международной торговли.

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