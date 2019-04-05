Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Новый летающий кошмар»: в США оценили оружие РФ (фото)
В Китае сделали автобус, который вмещает 250 человек (видео)
Российские мамы показали, чем их кормят в роддомах (50 фото)
Ирина Шейк в пиджаке на голое тело снялась в фотосессии
Как выглядит 9-комнатная квартира на острове в Москве
В России увеличились социальные пенсии Правительство России увеличило размер социальных пенсий
«Наш ребенок вряд ли выживет»: жена Болдуина сообщила, что беременна в пятый раз
Шеф-повар Гордон Рамзи стал отцом в пятый раз
Как изменились звезды «Моей прекрасной няни» за 15 лет
30-летняя возлюбленная Петросяна появилась в «Модном приговоре»
Предатели страны? Как легендарные чемпионы бежали из СССР
Красотки-амазонки: женская хоккейная сборная РФ
Ирина Шейк в пиджаке на голое тело снялась в фотосессии
Переодень звезду: новый стиль для 50-летней Эвелины Бледанс
Простой математический трюк поразил соцсети
30 фото, которые раньше были невозможны
Семья затравленной за письмо Путину девочки купила дом
Определена цена аренды самого дорогого особняка
Фоторепортажи
24Дмитрий Медведев посетил офис Mail.Ru
16Выборы президента Украины
14:54 (мск), источник: RTVi

Председатель правления Swedbank ушел в отставку из-за скандала с отмыванием денег

Председатель совета директоров шведского банка Swedbank Ларс Идермарк 5 апреля объявил об отставке на фоне скандала с отмыванием денег. Об этом сообщили на сайте банка.

Идермарка, который возглавил совет директоров в 2016 году, сменит на посту вице-председатель Ульрика Франке.

«После недавних бурных обсуждений работы Swedbank и подозрений в отмывании денег в странах Прибалтики я решил, что внимание средств массовой информации несовместимо с должностью исполнительного директора в Södra (шведская лесопромышленная группа — прим. RTVI). Поэтому я решил, что лучшая альтернатива — немедленно покинуть пост председателя Swedbank», — говорится в заявлении Идермарка.

Новость
Swedbank ответил на обвинения в отмывании денег

В конце марта в отставку отправили гендиректора Swedbank Бригитту Боннесен. Решение объяснили тем, что инвесторы потеряли к ней доверие. Накануне увольнения менеджера в офисах банка провели обыски по делу об отмывании денег.

В феврале власти Эстонии начали расследование о причастности шведского банка к отмыванию денег через эстонский филиал Danske Bank после расследования, которое провели журналисты телекомпании SVT. Они выяснили, что между счетами Swedbank и Danske Bank в Прибалтике с 2007 по 2015 годы перевели не меньше 40 млрд шведских крон (примерно $4,3 млрд).

Danske Bank оказался в центре скандала после того, как стало известно о тысячах сомнительных операций эстонского филиала кредитной организации, которые свидетельствовали о массовом отмывании денег. Внутреннее расследование показало, что с 2007 по 2015 годы через представительство в Эстонии провели подозрительных операций на €200 млрд. Это вызвало отставку в сентябре 2018 года гендиректора Danske Bank Томаса Боргена. В феврале 2019 года датский банк объявил о закрытии филиалов в России и Прибалтике.

 Тереза Мэй попросила Евросоюз отложить Брэкзит до 30 июня
Председатель правления Swedbank ушел в отставку из-за скандала с отмыванием денег
Путин одобрил введение пяти новых налогов
Путину доложили об изысканиях Росстата об условиях жизни россиян
Космическая станция «Хаябуса-2» сбросила бомбу на астероид Рюгу
Льготную ипотеку для российских семей сделали бессрочной
Диетологи определили самый вредный суп в России
Как выглядит «ледяной палец смерти», убивающий все на своем пути
Илон Маск потерял миллиард долларов за две минуты
Спорт
«Срока не избежать»: на растолстевшем Кокорине поставили крест В российском футболе почти потеряли надежду на возвращение Александра Кокорина и Павла Мамаева, которые пробудут в СИЗО еще минимум полгода
Hi-Tech
Цифровые клоны: зачем российские операторы собирают досье на абонентов Они знают о нас все.
Авто
В Россию придёт очень быстрый кроссовер (3,5 секунды до 97 км/ч) Электрокар Tesla Model Y стал доступен для клиентов из России — заявку можно оставить на сайте компании «Связной»
Кино
Шестилетний сын Павла Прилучного стал актером Тимофей дебютировал в развлекательном шоу «Главная роль»
Недвижимость
Назван размер дохода для комфортной выплаты ипотеки
В России могут массово обанкротиться застройщики
Как выглядит квартира в доме для профессоров МГУ
В России нашли пенсионерку-миллиардера
Дети
«Наш ребенок вряд ли выживет»: жена Болдуина сообщила, что беременна в пятый раз 35-летняя Хилария призналась, что, по словам врачей, у нее может случиться выкидыш
Леди
Переодень звезду: новый стиль для 50-летней Эвелины Бледанс У Эвелины Бледанс сегодня юбилей — нет, ей не 35 и не 40, как ты могла подумать, а 50!
Все о ремонте
10 предметов интерьера, которые изменили мир дизайна
Основы безопасности: о чем мы забываем, оформляя интерьер
5 простых способов сэкономить тепло и электричество
Как из чердака сделать полноценную комнату
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь