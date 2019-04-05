Председатель правления Swedbank ушел в отставку из-за скандала с отмыванием денег

Идермарка, который возглавил совет директоров в 2016 году, сменит на посту вице-председатель Ульрика Франке.
«После недавних бурных обсуждений работы Swedbank и подозрений в отмывании денег в странах Прибалтики я решил, что внимание средств массовой информации несовместимо с должностью исполнительного директора в Södra (шведская лесопромышленная группа — прим. RTVI). Поэтому я решил, что лучшая альтернатива — немедленно покинуть пост председателя Swedbank», — говорится в заявлении Идермарка.
В конце марта в отставку отправили гендиректора Swedbank Бригитту Боннесен. Решение объяснили тем, что инвесторы потеряли к ней доверие. Накануне увольнения менеджера в офисах банка провели обыски по делу об отмывании денег.
В феврале власти Эстонии начали расследование о причастности шведского банка к отмыванию денег через эстонский филиал Danske Bank после расследования, которое провели журналисты телекомпании SVT. Они выяснили, что между счетами Swedbank и Danske Bank в Прибалтике с 2007 по 2015 годы перевели не меньше 40 млрд шведских крон (примерно $4,3 млрд).
Danske Bank оказался в центре скандала после того, как стало известно о тысячах сомнительных операций эстонского филиала кредитной организации, которые свидетельствовали о массовом отмывании денег. Внутреннее расследование показало, что с 2007 по 2015 годы через представительство в Эстонии провели подозрительных операций на €200 млрд. Это вызвало отставку в сентябре 2018 года гендиректора Danske Bank Томаса Боргена. В феврале 2019 года датский банк объявил о закрытии филиалов в России и Прибалтике.